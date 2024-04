Powrót zimy w Niemczech. Utrudnienia na drogach

Obfite opady śniegu utrudniają ruch drogowy w niektórych częściach Niemiec. Biegnąca na północ autostrada A7 w Kassel (Hesja) była w niedzielę rano (21.04.2024) całkowicie zablokowana z powodu samochodów, które utknęły na drodze. W regionie były zablokowane także drogi krajowe i landowe z powodu powalonych drzew.

Przełęcz Riedberg Zdjęcie: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Służby porządkowe i straż pożarna apelowały do kierowców z powiatu Kassel i Schwalm-Eder o zrezygnowanie z podróży samochodem, a do mieszkańców – o niewchodzenie do lasów ze względu na zagrożenie życia.

Powalone drzewa na drogach

Także w sąsiedniej Nadrenii Północnej-Westfalii powrót zimy utrudniał miejscami ruch na drogach. W powiecie Lippe policja naliczyła w niedzielę do siódmej rano już około 20 incydentów związanych z pogodą. W większości przypadków chodziło o powalone drzewa, które przewróciły się pod ciężarem śniegu i musiały zostać usunięte przez straż pożarną.

Saksonia-Anhalt: zimno i opady śniegu utrudniły akcję sadzenia drzew Zdjęcie: Frank Drechsler/IMAGO

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), w niedzielę spodziewane są obfite opady śniegu w centralnej i południowej części Niemiec na wysokościach powyżej 400- 600 metrów. Meteorolodzy ostrzegają przed dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym i złamaniami drzew lub ich konarów na skutek nadmiernego obciążenia śniegiem. O tej porze roku drzewa są już pokryte liśćmi, co wzmaga ryzyko tzw. śniegołomu. Na drogach może wystąpić ślizgawica.

W górach opady śniegu

Szczególnie w Bawarii mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i niebezpieczeństwo związane z uszkodzeniem drzew.

Bawaria: świeży śnieg Zdjęcie: Rolf Poss/IMAGO

Także w paśmie górskim na południe od rzeki Men należy spodziewać się opadów śniegu powyżej 600 metrów – ostrzega DWD. W Alpach prognozowano do dziesięciu centymetrów świeżego śniegu, a na niektórych obszarach nawet do 15 centymetrów. Opady śniegu spodziewane są również w Schwarzwaldzie i na Jurze Szwabskiej.

Śnieg i oblodzenie nawet na niższych wysokościach spodziewane są w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary. Podobnie w pasmach górskich Turyngii i Saksonii.

Tam, gdzie nie ma śniegu, mogą wystąpić opady deszczu lub deszczu ze śniegiem i miejscami burze – przestrzegają meteorolodzy.

