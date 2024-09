Powodzie w Europie. W Saksonii trzeci poziom alarmowy

Poziom wody na Łabie w Dreźnie jeszcze rośnie. W środę (8.9.2024) rano przekroczył już sześć metrów. Ogłoszono trzeci poziom alarmowy. Dla mieszkańców oznacza to, że zalane mogą zostać obszary zabudowane, drogi i linie kolejowe.

Na wodowskazie Schöna w Saksonii wczesnym rankiem poziom wody wynosił już 6,54 metra. W ciągu dnia spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody, a spadek prognozowany jest dopiero w nocy ze środy na czwartek. Nie oczekuje się zatem, że najwyższy poziom alarmowy przekraczający siedem metrów zostanie osiągnięty.

Brandenburgia w pogotowiu

Na obszarach powodziowych od Polski, po Czechy, Austrię i Rumunię służby ratunkowe walczą ze skutkami powodzi.

Powódź w Austrii

Przygotowuje się do nich także granicząca z Polską Brandenburgia. W pogotowiu są lokalne sztaby kryzysowe, a mieszkańcy zajmują się ochroną swoich domów. – Mamy nadzieję na najlepsze, ale przygotowujemy się na najgorsze – powiedział w telewizji RBB premier Brandenburgii Dietmar Woidke. Dodał, że w przeciwieństwie do powodzi z 1997 roku, w Ratzdorfie, gdzie Odra dociera do Niemiec, jest teraz wał przeciwpowodziowy. Wtedy, 27 lat temu, Ratzdorf znalazł się pod wodą. W najbliższą niedzielę, 22 września, w Brandenburgii odbędą się wybory do regionalnego parlamentu.

Sytuacja w Bawarii

Sytuacja poprawia się także na południu i wschodzie Bawarii. Poziom wody w rzece Sempt w powiecie Erding i w Dunaju w Pasawie spadł poniżej wartości zalecanych dla trzeciego poziomu alarmowego.

Poziom wód wzrósł za to na Izarze w Dolnej Bawarii, przekraczając w mieście Landshut trzeci poziom alarmowy.

Katastrofa u sąsiadów Niemiec

W Polsce, Czechach, na Słowacji i w Austrii nadal pod wodą znajdują się większe obszary, a stan katastrofy utrzyma się jeszcze przez kilka dni. W powodziach zginęło już ponad 20 osób, jest jeszcze wielu zaginionych.

W środę Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) planuje wysłać do Polski kolejne transporty z pomocą. Do Polski ma trafić 2,5 tys. łóżek i 500 koców – informuje DRK.

