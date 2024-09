Powodzie w Europie. Coraz więcej ofiar

Liczba ofiar katastrofalnych powodzi w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła do co najmniej 23.

Liczba osób, które zginęły w wyniku powodzi w Europie Środkowej i Wschodniej, wzrosła już do co najmniej 23. W Czechach potwierdzono piątą ofiarę śmiertelną, co najmniej osiem osób jest tam jeszcze zaginionych, w tym pasażerowie samochodu, który został porwany przez rwącą rzekę.

W Polsce odnotowano już siedem ofiar śmiertelnych powodzi.

Fala dotarła do Drezna

Tymczasem fala kulminacyjna na Łabie dotarła do Drezna w Niemczech.

Według Saksońskiego Centrum Przeciwpowodziowego poziom Łaby w stolicy Saksonii wynosił w czwartek rano 6,09 metra, a zatem nadal przekraczał wartość zalecaną dla trzeciego poziomu alarmowego. Oczekuje się, że poziom wody opadnie w ciągu dnia, a w nadchodzącą noc spadnie poniżej sześciu metrów.

Trzeci poziom alarmowy

Również poziom wody na wodowskazie Schöna na granicy Niemiec z Czechami nadal wskazuje trzeci stopień alarmowy, ale z powolną tendencją spadkową. Przy trzecim poziomie alarmowym możliwe jest zalanie obszarów zabudowanych, dróg i linii kolejowych.

Fala kulminacyjna na Łabie powoli przechodzi w kierunku Saksonii-Anhalt i Brandenburgii. Oczekuje się, że poziom wody wzrośnie tam w nadchodzących dniach.

Poziom wody rośnie również na Nysie i Odrze w graniczącej z Polską Brandenburgii.

