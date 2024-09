Powódź. Most graniczny na Odrze pod obserwacją

W związku z zagrożeniem powodziowym most graniczny łączący Frankfurt nad Odrą z polskimi Słubicami jest od niedzieli (22.09.2024) pod szczególną obserwacją. Jak poinformowały władze Słubic, po uzgodnieniach z niemiecką policją zdecydowano, że decyzja o ograniczeniu dostępu do Słubic będzie zależała od natężenia ruchu.

Polskie miasto początkowo zapowiadało ograniczenie wjazdu do Słubic już od godziny 7:00 w niedzielę (z wyłączeniem mieszkańców i pracujących w mieście). Oznaczałoby to, że ruch tranzytowy przez miasto do Niemiec nie byłby możliwy, a kierowcy mieli być kierowani na przejście graniczne w Świecku. Celem było uniknięcie korków w mieście w sytuacji zagrożenia powodziowego – wyjaśniono w komunikacie władz Słubic.

„Wszystkie służby, które dbają obecnie o nasze bezpieczeństwo związane z zagrożeniem powodziowym muszą mieć możliwość swobodnego przejazdu przez miasto” – podkreśliła burmistrzyni Marzena Słodownik.

W sobotę 21 września, po rozmowach z niemiecką policją, ustalono jednak, że decyzja o ograniczeniu wjazdu ma zależeć od sytuacji na drogach. Według informacji policji w niedzielę wczesnym popołudniem most graniczny był jeszcze otwarty dla wszystkich uczestników ruchu drogowego – podaje agencja DPA.

Most graniczny między Słubicami a Frankfurtem nad Odra na razie nie został zamknięty dla ruchu tranzytowego Zdjęcie: Agnieszka Hreczuk

Niemcy spodziewają się podtopień

Niemieckie gminy położone nad Odrą prowadzą wzmożone przygotowania na nadejście fali powodziowej. We Frankfurcie nad Odrą objęły one promenadę nadbrzeżną. Według rzecznika miasta obecnie nie ma jednak żadnych zmian w ocenie sytuacji.

Poziom wody we Frankfurcie nad Odrą wynosił w niedzielę po południu 4,30 metra, podczas gdy normalnie sięga on 2,10 metra. Obowiązuje 1. stopień ostrzegawczy. Według Urzędu Środowiska w Brandenburgii we wtorek wieczorem (24.09.2024) poziom wody wzrośnie do 3. stopnia, a w środę – do najwyższego, 4. stopnia ostrzegawczego, czyli do lub powyżej sześciu metrów.

W powiecie Oder-Spree już od poniedziałku (23.09.2024) spodziewany jest 3. stopień alarmowy. Oznacza to, że posesje, ulice i piwnice mogą zostać zalane, a woda może sięgnąć połowy wału przeciwpowodziowego.

Nie kursuje Pociąg do Kultury

Z powodu zagrożenie do niedzieli nie kursuje Pociąg do Kultury z Berlina przez Cottbus do Wrocławia. Poza tym ruch kolejowy pomiędzy Brandenburgią a Polską nie jest utrudniony. Jak podaje regionalny nadawca RBB, niemiecka kolej Deutsche Bahn nie spodziewa się obecnie żadnych ograniczeń ani odwołań w polsko-niemieckim regionie przygranicznym z powodu powodzi.

Przewoźnik kolejowy Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), który obsługuje linię RB26 z Berlina do Kostrzyna, również na razie nie informuje o ograniczeniach w związku z powodzią. Most na Odrze między Küstrin-Kietz (Niemcy) a Kostrzynem (Polska) został ponownie oddany do użytku pod koniec lipca.

(RBB, DPA/widz)

