Powódź. Brandenburgia czeka na falę, Drezno może odetchnąć

Wschodnia Brandenburgia w Niemczech w napięciu czeka na nadejście fali powodziowej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Według piątkowego komunikatu Krajowego Urzędu Środowiska poziom wody w całej Brandenburgii utrzymywał się na bezpiecznym poziomie. Jednak według prognoz w nadchodzącym tygodniu sytuacja może się szybko zaostrzyć, szczególnie na Odrze. Miasta położone wzdłuż granicy polsko-niemieckiej od wielu dni przygotowują się do obrony przed powodzią. W gotowości pozostają Federalna Agencja Pomocy Technicznej (THW) i inne organizacje.

Do tej pory w pobliżu Frankfurtu nad Odrą, Eisenhüttenstadt i Ratzdorfu obowiązywał najniższy poziom alarmowy, ale region szykuje się na gorszy scenariusz – szczególnie wobec katastrofalnej powodzi na południowym zachodzie Polski. Jak podaje regionalny nadawca RBB, w czwartek wieczorem (19.09.2024) we Frankfurcie nad Odrą zakończono budowę mobilnego muru przeciwpowodziowego. Miasto uruchomiło infolinię dla mieszkańców. Rzecznik władz miasta przyznał, że wielu mieszkańców jest bardzo zaniepokojonych. Zapobiegawczo do odwołania zamknięto tamtejsze Muzeum Kleista. Frankfurt oferuje również wsparcie swoim polskim sąsiadom w Słubicach, które położone są niżej niż niemieckie miasto.

Gotowi na sytuację kryzysową

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke wezwał mieszkańców, by przygotowali się na sytuację kryzysową. – Na niektórych obszarach Odry najwyższy czwarty stopień ostrzegawczy może zostać osiągnięty w ciągu najbliższych kilku dni. Dlatego zachowujemy czujność – powiedział. W czwartek wieczorem ogłoszono pierwszy stopień, ale na początku przyszłego tygodnia może on zostać podwyższony do trzeciego, który jest ogłaszany, gdy poziom wody osiągnie sześć metrów. W 1997 roku Odra osiągnęła tam historyczny poziom 6,56 metra.

Mur przeciwpowodziowy we Frankfurcie nad Odrą Zdjęcie: Benjamin Knight/DW

Prognozy przewidują tez trzeci poziom alarmowy dla miasta Eisenhüttenstadt oraz czwarty dla Ratzdorfu, leżącego ok. 40 km na południe od Frankfurtu nad Odrą. Tam poziom wody w Odrze ma osiągnąć 6,17 m. W 1997 r. miejscowość Ratzdorf, w której spotykają się rzeki Odra i Nysa, bardzo ucierpiała w czasie powodzi. Od tamtego czasu ulepszono ochronę przeciwpowodziową.

Ostrożna ulga w Dreźnie

Tymczasem czoło fali powodziowej na Łabie dotarło do Saksonii. Według Krajowego Centrum Przeciwpowodziowego na pierwszym mierniku w miejscowości Schöna na granicy z Czechami poziom wody osiągnął w piątek po południu (20.09) wysokość 6,5 metra i powoli opada. Zazwyczaj woda sięga w tym miejscu 1,58 metra. Także w Dreźnie woda opada centymetr po centymetrze. Hydrolodzy spodziewają się, że do północy spadnie poniżej sześciu metrów. Normalny poziom rzeki w Dreźnie to 1,42 metra.

W Saksonii-Anhalt poziom wody na Łabie nadal wzrasta, ale pozostaje poniżej poziomów alarmowych. W Bawarii już w środę, 18 września, wydano komunikat, że zagrożenie minęło.

(DPA, AFP, RBB/ widz)

