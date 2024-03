Poseł SPD Nietan: Niemcy i Polskę więcej łączy niż dzieli

– Niemcy popełniły w minionych 30 latach wiele błędów w polityce wobec Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Duża część krytyki zgłaszanej w minionych latach przez Zjednoczoną Prawicę była uzasadniona. Obecnie nadal mamy w pewnych obszarach odmienne stanowiska, a w niektórych nawet odmienne interesy, ale jesteśmy zgodni co do tego, że więcej nasz łączy niż dzieli – uważa Dietmar Nietan, koordynator MSZ ds. niemiecko-polskiej współpracy między społeczeństwami i przygranicznej.

Polityk rządzącej w Niemczech SPD zakończył w sobotę (2.03.2024) czterodniową wizytę w Polsce.

Bronić wolności przed rosyjskim imperializmem

Uczestnicząc w Opolu dyskusji o nowym otwarciu w relacjach polsko-niemieckich, Nietan podkreślił, że priorytetowym zadaniem jest obecnie obrona wolności i pokoju w Europie przed rosyjskim imperializmem. – Nie jesteśmy w stanie dokonać tego w pojedynkę, ani Francuzi, ani Brytyjczycy, ani Polacy i Niemcy też nie – dowodził.

Europa potrzebuje jego zdaniem „lokomotywy”, a tandem złożony z Niemiec i Francji nie wystarczy, by sprostać temu wyzwaniu. – Konieczny jest udział Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego tak ważna jest inicjatywa premiera Donalda Tuska, której celem jest ożywienie Trójkąta Weimarskiego – zaznaczył. Debatę w centrum dokumentacyjno-wystawienniczym Niemców w Polsce w Opolu, zorganizował w środę Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Trójkąt Weimarski europejską lokomotywą

Polska, Niemcy i Francja mogą wspólnie bronić wolności. – Nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, nie wszystkie błędy Niemiec są zapomniane, ale mówimy, że chcemy wspólnie działać. To wielka szansa – mówił deputowany SPD. Jego zdaniem za pięknymi słowami muszą pójść czyny, a dotyczy to przede wszystkim Niemiec.

Poseł PO Marek Krząkała przypomniał, że po objęciu władzy przez PiS w 2015 r. w polityce polskiego rządu od razu pojawiły się wątki antyniemieckie. Ówczesny szef MSZ Witold Waszczykowski mianował Wielką Brytanię partnerem strategicznym, a Trójkąt Weimarski był zastępowany Grupą Wyszehradzką – mówił Krząkała.

Katarzyna Kownacka z Uniwersytetu Opolskiego zwróciła uwagę na dyskryminację mniejszości niemieckiej przez poprzedni rząd. Przypomniała, że władze skasowały dwie z trzech (tygodniowo) lekcji języka niemieckiego, co uderzyło w ponad 50 tys. dzieci. Problem ten został rozwiązany po zmianie władzy, gdyż rozporządzenie o przywróceniu lekcji w pełnym wymiarze zostało już podpisane i będzie obowiązywało od 1 września br.

Trudna przeszłość nadal ważna

Zdaniem Nietana trudna niemiecko-polska historia będzie nadal w istotny sposób wpływać na polsko-niemieckie relacje. – Musimy zastanowić się, co musimy jeszcze zrobić, aby Niemcy pokazały, że sprawa zadośćuczynienia nie jest zakończona. Mówiąc o zadośćuczynieniu, mówię o czymś innym niż o formalnych negocjacjach reparacyjnych pomiędzy państwem polskim i państwem niemieckim. Musimy jednak po stronie niemieckiej jeszcze coś zrobi” – tłumaczył polityk SPD.

– Jesteśmy to winni samym sobie, ponieważ chodzi o to, aby być odpowiedzialnym za własną historię. Jesteśmy to też winni ofiarom niemieckiej przemocy – dodał.

Krząkała powiedział, że PiS wykorzystywał politykę historyczną do skłócania Polaków. – Nie potrafimy rozmawiać o historii bez negatywnych emocji, które są podsycane po to, żeby podzielić społeczeństwo” – mówił poseł PO. „Jest wiele do zrobienia, chcemy, aby pamięć o ofiarach była upamiętniona, jest wola ze strony niemieckiej, są pomysły ze strony polskiej. To będzie jeden z tematów, ale to nie będzie temat najważniejszy – wyjaśnił Krząkała.

Wykład na UJ i warsztaty dla dziennikarzy

Nietan spotkał się ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na krakowskiej uczelni wygłosił wykład o wspólnej odpowiedzialności Niemiec i Polski za wolną i bezpieczną Europę.

„Prawdopodobnie każdy z Państwa wie, kim był Hans Frank. Wątpię natomiast, czy to nazwisko jest znane komukolwiek w Niemczech poza kręgiem historyków. To dowód na to, że kultura pamięci w Niemczech ma jeszcze wiele luk” – powiedział Nietan. Jego zdaniem powstający w Berlinie Dom Polsko-Niemiecki przyczyni się do pogłębienia wiedzy o niemiecko-polskiej przyszłości.

Nietan uczestniczył ponadto w warsztatach dla dziennikarzy w Krakowie. „Opiniotwórcze dziennikarstwo jest istotnym elementem w walce z dezinformacją” – powiedział polityk SPD. „Dezinformacja używana jest do polaryzacji i destabilizacji społeczeństw, także w Polsce i Niemczech. Dlatego potrzebujemy niezależnych i dobrych mediów, które sortują informacje, krytycznie je weryfikują i w razie potrzeby demaskują informacje nieprawdziwe” – powiedział .

