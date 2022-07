Poseł CDU: Rząd świadomie nie chce przekazać Ukrainie czołgów

„Widzę, że strona ukraińska powoli ulega rezygnacji, ponieważ niemiecki rząd świadomie nie dostarcza bojowych wozów piechoty i czołgów, chociaż są one dostępne. (Rząd) sprawia wrażenie, jakby ulegał rosyjskiej taktyce, której celem jest 'powtórka Syrii'. Rosja chce, aby wojna zniknęła z pierwszych stron gazet, aby Zachód zmęczył się wojną i aby znajdująca się na przedpolu NATO Ukraina w długiej perspektywie skonała z głodu” – powiedział Kiesewetter w wywiadzie dla niedzielnego wydania „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAS”).

Po przegranych wyborach we wrześniu 2021 roku partie chadeckie CDU i CSU są największym ugrupowaniem opozycyjnym w Bundestagu.

Rosja chce zdyskredytować Zachód

Pytany o przyczyny postawy SPD – partii kanclerza Olafa Scholza – poseł CDU wskazał na dawne powiązania socjaldemokratów z Rosją.

„Może to wynikać ze sposobu myślenia w tradycji Egona Bahra (prawej ręki kanclerza Willy’ego Brandta – DW), który mówił, że Ukraina nie może należeć w całości ani do Zachodu, ani do Wschodu. Część niemieckiego rządu widzi w Ukrainie państwo buforowe i uważa współpracę z Rosją za ważniejszą od obrony wolności kraju, który sprzeciwia się narzucanej przemocą rusyfikacji” – wyjaśnił deputowany odpowiedzialny w swojej partii za politykę zagraniczną.

Rosyjska strategia

Jego zdaniem rząd „nie dostrzega globalnego wymiaru rosyjskiej strategii”. Moskwa posługuje się głodem, migracjami i energią jak bronią. „Rosja chce zdyskredytować w całości oparty na wartościach Zachód” – podkreślił niemiecki chadek ostrzegając przed falą migracji w przypadku klęski Ukrainy.

„Z 42 mln Ukraińców tylko niewielka część pozostałby w kraju” – powiedział.

Zdaniem Kiesewettera Niemcy mogłyby przekazać Ukrainie 100 wozów bojowych piechoty typu Marder, z tego 30 sztuk „w bardzo krótkim czasie”. „To samo dotyczy czołgów Leopard 1” – dodał. Zwlekając z wydaniem pozwolenia na eksport niemiecki rząd traci wiarygodność.

Jego zdaniem Scholz uwierzył niesłusznie w groźbę Putina, że dostawa czołgów doprowadzi do nuklearnej eskalacji konfliktu. „To absurd. Rosja nigdy nie zaryzykuje tego i tylko świadomie sieje strach” – ocenił poseł CDU.

