Portal: Ambasador Niemiec w Polsce zostanie wiceszefem MSZ

Jak twierdzi „The Pioneer”, decyzja rządu o nominacji ma zapaść w najbliższych tygodniach. Thomas Bagger miałby latem zastąpić sekretarza stanu Andreasa Michaelisa, który w tym samym czasie obejmie ambasadę RFN w Waszyngtonie. MSZ w Berlinie nie potwierdziło w czwartek (06.04.2023) informacji medialnej.

Thomas Bagger wstąpił do służby dyplomatycznej w 1992 roku. Pisał przemówienia dla pierwszego niemieckiego ministra spraw zagranicznych z partii Zieloni, Joschki Fischera. Był też szefem gabinetu szefa MSZ Guido Westerwelle. Pracował w placówkach dyplomatycznych Niemiec w Pradze, Ankarze i Waszyngtonie. Przed przyjazdem do Polski, w latach 2017 – 2022 Bagger był doradcą do spraw zagranicznych prezydenta Franka Waltera Steinmeiera.

Awans Baggera ma być według portalu jednym z elementów większej roszady w niemieckiej dyplomacji. Obecny ambasador w Moskwie, Geza Andreas von Geyr ma zostać przedstawicielem Niemiec przy NATO w Brukseli. Von Geyr był politycznym doradcą Ursuli von der Leyen w czasach, gdy obecna szefowa Komisji Europejskiej była ministrem obrony. Szef niemieckiej placówki w Paryżu Hans-Dieter Lucas przejmie natomiast ambasadę w Rzymie.

