Ponura tajemnica niemieckiego sanatorium. "Eksperymenty"

Sanatorium dziecięce Aprath specjalizowało się w leczeniu gruźlicy. Jak się okazuje, w latach 50-tych i 60-tych mali pacjenci doświadczali tu przemocy i byli wykorzystywani do testowania leków.

Pierwsze wzmianki o testowaniu leków w Aprath koło Wuppertalu (zachodnie Niemcy) pochodzą z 1947 roku. Później na setkach dzieci przeprowadzano tu serie testów z różnymi substancjami na odrobaczanie. Według badań historyk farmacji Sylvii Wagner, w 1956 roku – rok przed wprowadzeniem na rynek pigułki nasennej talidomid – jej aktywny składnik został przetestowany na dzieciach cierpiących na krztusiec.

Rodziców o zgodę nie pytano. – Te eksperymenty były niezwykle wątpliwe z etycznego punktu widzenia – ocenia Sylvia Wagner.

Oficjalny raport do końca roku

Niemieckie władze szukają obecnie świadków z tamtych lat. Na temat nadużyć w sanatorium powstaje oficjalny raport, który ma zostać opublikowany do końca roku. Sanatorium Aprath zostało założone w 1910 roku i działało jako klinika dziecięca do lat 80. Na początku lat 80. klinika została stopniowo przekształcona w ośrodek opieki geriatrycznej.

Postępowanie upadłościowe zostało wszczęte w 2000 roku.

Byli pacjenci wspominają, że w klinice doświadczali przemocy Zdjęcie: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Miliony dzieci w sanatoriach

Od kilku lat Wagner prowadzi badania nad stosowaniem leków uspokajających i testów leków w klinikach i sanatoriach dla dzieci. Wraz z byłymi pacjentami odwiedziła ruiny kliniki Aprath. W Republice Federalnej Niemiec, szczególnie od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych i później, małe dzieci i dzieci w wieku szkolnym dzieci i młodzież były wysyłane do dziecięcych domów wypoczynkowych i sanatoriów.

W tym czasie liczba dzieci wysłanych do sanatoriów na terenie Republiki Federalnej szacuje się na co najmniej sześć do ośmiu milionów.

(DPA/du)