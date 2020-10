Ponowny apel Angeli Merkel: ograniczyć kontakty

Angela Merkel zaznaczyła, że jej ubiegłotygodniowy apel nadal jest aktualny i dlatego zdecydowała się go powtórzyć. Rząd Niemiec poinformował, że w ten nietypowy sposób Merkel chce podkreślić, jak poważna jest obecnie sytuacja związana z pandemią.

Szefowa niemieckiego rządu poprosiła, by ponownie odsłuchać jej podcastu i odtworzyć go także znajomym, którzy go jeszcze nie widzieli. Dziś, to co Merkel mówiła tydzień temu, jest „jeszcze bardziej konieczne” – „słowo w słowo”. Aktualne przykazanie brzmi: „ograniczyć kontakty”.

Merkel: Zachowanie odległości i noszenie maski już nie wystarczą

„Jeżeli wszyscy będziemy się tego trzymać, stawimy czoła temu potężnemu wyzwaniu, jakim jest wirus”, powiedziała Merkel i dodała, że jest o tym przekonana. Zaapelowała, by ograniczyć kontakty, poza tymi z rodziną, a także zrezygnować z wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne. Zaznaczyła, że Niemcy weszły w bardzo istotny etap rozprzestrzeniania się wirusa. „Pandemia znów gwałtownie się rozprzestrzenia, jeszcze szybciej niż na początku, ponad pół roku temu”, stwierdziła Merkel. Teraz liczy się każdy dzień. Zachowanie odległości i noszenie maski już nie wystarczą.

Instytut Roberta Kocha (RKI) po raz pierwszy odnotował w Niemczech ponad 14 000 infekcji koronawirusem w ciągu doby. Dane z soboty (24.10.20), czyli 14 714 nowych zakażeń, oznaczałyby właściwie nowy rekord, ale w czwartek doszło do problemów technicznych w przekazie pomiędzy RKI, urzędami zdrowia (odpowiednik Sanepidu w Niemczech) i urzędami poszczególnych landów. Nie wiadomo o ile przypadków zakażeń mogło chodzić.

Łącznie od początku pandemii w Niemczech odnotowano 418 005 przypadków koronawirusa. Według danych RKI liczba przypadków śmiertelnych przekroczyła 10 000. Za wyleczonych uchodzi 314 100 osób.

(RTR/gwo)