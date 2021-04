Ponad trzy miliony zgonów spowodowanych koronawirusem na świecie

Nowe dane pochodzą z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Wynika z nich, że liczba znanych na całym świecie śmiertelnych przypadków spowodowanych koronawirusem wzrosła z dwóch do trzech milionów w ciągu około trzech miesięcy. Na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 140 milionów potwierdzonych zakażeń koronawirusem – tak wynika z danych amerykańskiego uniwersytetu. Jednocześnie eksperci szacują, że wysoka jest też liczba nieodnotowanych zakażeń i zgonów. Obecnie liczba oficjalnych zakażeń wynosi około 730 tysięcy dziennie.

Strona internetowa Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa jest regularnie aktualizowana o nowe dane i wykazuje wyższy poziom zakażeń niż oficjalne dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Według WHO do tej soboty odnotowano 2,98 mln potwierdzonych zgonów i prawie 139 mln znanych przypadków zakażeń.

Dobra wiadomość: tam, gdzie dużo się szczepi, liczba zachorowań spada

Istnieją znaczne różnice między krajami, również za względu na kampanię szczepień. W Izraelu i Wielkiej Brytanii kryzys zdrowotny jest obecnie w dużej mierze pod kontrolą. Również w Chile i USA szczepienia są już bardzo zaawansowane, co powinno jeszcze bardziej wyhamować pandemię w tych krajach.

Chorzy na COVID-19 pacjenci w Santo Andre w Brazylii

W innych regionach świata sytuacja staje się jednak wyjątkowo poważna. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano ostatnio w Indiach, Brazylii i Turcji. W Brazylii odnotowuje się obecnie średnio około 3 tysięcy zgonów dziennie, czyli ponad dwa razy więcej niż miało to miejsce w połowie lutego. W Indiach liczba zgonów wzrosła do tysiąca dziennie, co jest dziesięciokrotnością tego, co odnotowywano tam na początku marca. Według ostatnich danych liczba osób zarażających się wirusem codziennie w Indiach wzrosła z 15 tysięcy na początku marca do ponad 188 tysięcy. Liczba nowych zakażeń w Turcji wzrosła w tym tygodniu z kolei do ponad 60 tysięcy przypadków dziennie.

Jak dotąd najwięcej zgonów związanych z COVID-19 od początku pandemii odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie od początku ubiegłego roku zmarło nieco ponad 566 tysięcy osób. Na drugim miejscu znalazła się Brazylia. Według danych w tym południowoamerykańskim kraju zginęło już około 369 tysięcy osób. W Meksyku odnotowano do tej pory ponad 211 tysięcy zgonów, a w Indiach nieco ponad 175 tysięcy.

W Europie najwięcej zgonów z powodu koronawirusa odnotowano w Wielkiej Brytanii (nieco ponad 127 tysięcy), następnie we Włoszech (116 tysięcy), Francji (100 tysięcy) i w Niemczech (80 tysięcy).

(DPA,AFP/gwo)

