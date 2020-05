Pomysł CSU wspierania wakacji w Niemczech. Najlepiej w Bawarii

– Udzielając finansowego wsparcia w miesiącach letnich, można by nieco odciążyć branżę turystyczną i ucieszyć ludzi – powiedział szef CSU Markus Soeder w poniedziałek (18.05.2020) podczas telekonferencji z prezydium partii w Monachium. Mogłoby to być wsparcie w formie talonów urlopowych albo ulg podatkowych na wydatki w związku z wakacjami spędzonymi w Niemczech. Najlepiej w Bawarii... – zaznaczył Söder.

– Dla mnie to kwestia otwarta – powiedział szef CSU i premier rządu tego landu. Opowiada się on za wsparciem gorzej sytuowanych rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na wakacje. – Takich osób jest wiele – zaznaczył.

Jest on jednocześnie dość sceptyczny, jeżeli chodzi o możliwość spędzenia w tym roku wakacji w innych europejskich krajach. – Jestem innego zdania niż minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD). Wcale nie jest prosto snuć już dziś plany, że za miesiąc będzie można pojechać do Włoch, Hiszpanii czy do Francji. Żaden z tych krajów jeszcze nic takiego nie zapowiedział, dlatego nie ma co się spieszyć. Sytuacja jest bardzo krucha – powiedział.

Szef niemieckiej dyplomacji dziś (18.05.2020) rozmawia z szefami resortów zagranicznych krajów europejskich, do których chętnie wyjeżdżają Niemcy. Będą oni rozważać, jak stopniowo będzie można luzować restrykcje epidemiologiczne w odniesieniu do podróży turystycznych. W wideokonferencji biorą udział przedstawiciele Hiszpanii, Włoch, Austrii, Grecji, Chorwacji, Portugalii, Malty, Słowenii, Cypru i Bułgarii.

(DPA/ma)