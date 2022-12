Pomoc Zachodu dla Ukrainy. Naukowcy podliczają koszty

Co tydzień André Frank i jego zespół z Instytutu Gospodarki Światowej (IFW) w Kilonii w północnych Niemczech przekopują się przez górę informacji o pomocy Zachodu dla Ukrainy. W swoim unikalnym dotąd raporcie „Ukraine Support Tracker” starają się oszacować rzeczywistą pomoc w zakresie sprzętu wojskowego oraz wsparcia humanitarnego i finansowego dla kraju zaatakowanego przez Rosję.

Największym wyzwaniem dla ekonomistów jest obliczenie udziału finansowego pomocy wojskowej w całkowitym wsparciu Zachodu dla Ukrainy wynoszącym ok. 100 mld euro.

Nie jest to łatwe: oficjalne informacje z USA czy Wielkiej Brytanii na temat pomocy wojskowej są niepełne. Dotyczy to również niemieckiego rządu, który regularnie aktualizuje listę dostarczanego Ukrainie sprzętu wojskowego. – Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo przejrzyście, ponieważ podane są również liczby egzemplarzy – wyjaśnia w rozmowie z DW ekonomista IWF André Frank. – My jednak chcemy określić wartość pieniężną dostaw do Ukrainy.

W przypadku dostaw z Niemiec jest to szczególnie trudne, ponieważ od początku wojny Berlin przekazywał Ukrainie sprzęt wojskowy z zapasów Bundeswehry, który od dawna był wycofany z eksploatacji lub spisany na straty. Dlatego nie ma jego aktualnej wyceny. Są to np. samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard, których początki sięgają czasów zimnej wojny.



Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht w Odessie. W tle działo Gepard

Niemcy przekazały Ukrainie 30 sztuk tego systemu, który pomaga armii ukraińskiej w obronie przed rosyjskimi atakami rakietowymi. I ma tam wielką wartość militarną – podają źródła w Kijowie.

Własny cennik broni

Dlatego ekonomiści z Kilonii nieustannie opracowują długą „listę cen” sprzętu wojskowego i innych dostaw pomocy, aby ostatecznie obliczyć finansową wartość pomocy. Po intensywnych konsultacjach wyceniają Geparda na 1,2 miliona dolarów. Podobnie jest z polskimi czołgami T-72, które oryginalnie pochodziły z produkcji radzieckiej i które Warszawa przekazała do Kijowa. Naukowcy szacują ich wartość na 1,6 miliona dolarów za sztukę.

Frank podaje inny przykład: dostawa śpiworów. Część z nich zapewnia pomoc humanitarną, inny kontyngent jest przeznaczony wyłącznie dla ukraińskich żołnierzy na linii frontu.

Niemcy dostarczają więcej niż podają

W przypadku Niemiec „Ukraine Support Tracker” podaje obecnie pomoc wojskową i inne zobowiązania w wysokości ponad 2,3 mld euro. Niemiecki rząd we własnej liście z początku grudnia podaje z kolei kwotę 1,9 miliarda euro. Obie wartości są zaniżone.

– Zakładamy, że niemiecka pomoc wojskowa jest nawet wyższa od tego, co obecnie wydajemy – mówi Frank, wyjaśniając metody liczenia swojej grupy roboczej. Np. rząd federalny nie przekazywał żadnych informacji o wielkości dostaw amunicji do najnowocześniejszego systemu obrony przeciwrakietowej Iris-T.

System obrony przeciwrakietowej Iris-T

A od jesieni chroni on obszar Kijowa przed rosyjskimi atakami rakietowymi. Można to wywnioskować z postów ukraińskich władz w mediach społecznościowych - piszą o zestrzelonych rosyjskich rakietach. Kijów nie ujawnia szczegółów operacyjnych swojej armii. Od jesieni armia rosyjska co tydzień atakuje ukraiński system energetyczny zmasowanymi ostrzałami. Jedna rakieta Iris-T kosztuje na rynku światowym 616 tys. dolarów. – W zależności od tego, ile jest tych rakiet, może to oczywiście mieć duże znaczenie – mówi badacz IFW. – Ale tak po prostu jest, że oficjalne informacje, które mamy z Niemiec, nie dają nam szansy na oszacowanie ogólnej wartości.

Nie jest jasne, ile pocisków przeciwlotniczych ukraińska obrona powietrzna wystrzeliła do tej pory z systemu Iris-T i ile zostanie jej jeszcze dostarczonych. – Nie ma sposobu, abyśmy poprawnie to ustalili na podstawie oficjalnie dostępnych źródeł – przyznaje Frank.

Podobnie wygląda sprawa z tzw. wymianą okrężną: gdy wschodnioeuropejskie państwa NATO, takie jak Słowacja czy Słowenia, przekazują Ukrainie stare radzieckie czołgi i otrzymują w zamian sprzęt wojskowy z Niemiec. – Nie kwalifikuje się jej jako pomocy z Niemiec dla Ukrainy, ponieważ nie przynosi ona Ukrainie bezpośredniej korzyści – mówi badacz.

Większość pomocy wojskowej z USA

A jednak ekonomiści z Kilonii są przekonani, że ich wyliczenia, nawet przy ostatniej aktualizacji z początku grudnia, są bardzo bliskie realnym kosztom pomocy w tej wojnie. Praca z własnym „cennikiem” dostarczanego sprzętu wojskowego ułatwia porównywanie. – Nawet jeśli przeceniamy pomoc wojskową w pojedynczych egzemplarzach broni i innych towarów, jest to kompensowane gdzie indziej – mówi Frank.

Nowe systemy obrony przeciwlotniczej wzmacniają siły zbrojne Ukrainy

Jeśli chodzi o dwustronne dostawy sprzętu wojskowego, największego wsparcia – o wartości 23 mld euro – udzielają Ukrainie Stany Zjednoczone. Następnie Wielka Brytania z kwotą 4,1 mld euro i Niemcy z kwotą 2,3 mld euro.

Prostszy jest przegląd pełnej wartości wsparcia, tj. całkowitej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej od wszystkich państw wspierających Ukrainę w tej wojnie. Decyzją o przekazaniu Ukrainie od stycznia kolejnych 18 mld euro państwa UE i instytucje Unii Europejskiej wyprzedzają USA, jeśli chodzi o wartości pomocy. Europa wesprze tym samym Kijów łącznie 52 miliardami euro w porównaniu z 48 miliardami euro z USA – zaznaczają ekonomiści z Kilonii w najnowszym komentarzu do „Ukraine Support Tracker”, w którym przedstawiają pomoc udzieloną Ukrainie do 20 listopada br.