Pomoc w koronakryzysie. Pierwsi pacjenci z Niderlandów przewiezieni do Niemiec

Po raz pierwszy w drugiej fali pandemii, do niemieckich klinik przybyli pacjenci z Niderlandów, chorzy na COVID-19. O akcji poinformowało dziś (23.10.2020) holenderskie Centrum Koordynacyjne ds. Rozdziału Pacjentów w Rotterdamie. W ten sposób holenderska służba zdrowia chce zmniejszyć obłożenie chorymi na koronawirusa we własnych oddziałach intensywnej terapii. A w tej chwili niemal co drugie łóżko na nich zajmują chorzy na COVID-19.

Niderlandy z trudem radzą sobie z koronakryzysem

W czwartek 22 października w Niderlandach odnotowano prawie 9 tys. 300 nowych przypadków zarażenia się koronawirusem. Holandia należy do tych państw w Europie, które w największym stopniu zostały dotknięte drugą fala pandemii.

Szpitale i kliniki w północno-zachodniej części kraju, w której leży także Almere, z najwyższym trudem radzą sobie obecnie z napływem nowych pacjentów, podało Centrum w Rotterdamie. Jak oświadczono dosłownie: "woda sięga im już po szyję".

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Druga fala pandemii i druga faza sąsiedzkiej pomocy

Także w pierwszej fali pandemii koronawirusa na wiosnę, pacjenci z Niderlandów trafili do szpitali w Niemczech. W ciągu najbliższego weekendu planuje się przewieźć do Niemiec kolejnych chorych.

Gotowość ich przyjęcia zaoferowały Nadrenia Północna-Westfalia i Dolna Saksonia. Niderlandy dysponują w tej chwili ponad 1150 łóżkami na oddziałach intensywnej terapii. Tylko w Nadrenii Północnej-Westfalii jest ich prawie pięć razy więcej. Dlatego władze w Duesseldorfie zdecydowały się oddać 80 nich na potrzeby pacjentów z sąsiedniego kraju.

(DPA/jak)