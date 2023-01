Pomoc publiczna w ramach kryzysu. Najwięcej wypłacił rząd Niemiec

KE: Chorwacja już prawie w strefie Schengen

Bułgaria, Rumunia i Chorwacja są gotowe, by wstąpić do strefy Schengen – zadeklarowała Komisja Europejska. Ale wyłącznie Chorwaci mogą być już prawie pewni, że od stycznia wejdą do strefy bez kontroli granicznych.