Pomimo szczepionki coraz częściej trafiają do szpitala

Ogromna liczba zaszczepionych osób w Niemczech nadal wierzy, że dzięki szczepionce są całkowicie bezpieczne i dlatego zachowują się bardzo lekkomyślnie. Mimo że szczepienia zapewniają dobrą ochronę przed infekcją koronawirusem, coraz więcej zaszczepionych osób ulega zakażeniu. I co niepokojące, często przebieg infekcji jest o wiele cięższy i bardziej długotrwały niż zakładano, także u osób młodych.

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) w pierwszym tygodniu listopada (dane na dzień 10.11.2021) około 23 procent hospitalizowanych osób dorosłych poniżej 60 roku życia i 45 procent powyżej 60 roku życia było wcześniej zaszczepionych. W sierpniu wskaźniki te wynosiły jeszcze 6 procent dla osób w wieku poniżej i 18 procent dla osób w wieku powyżej 60 lat. Na COVID-19 zmarło 18 procent zaszczepionych pacjentów poniżej i 42 procent powyżej 60 roku życia.

Osoby w kolejce do autobusu ze szczepieniami w Stuttgarcie

Szczepienia wciąż skuteczne

Chociaż od lata odsetek zaszczepionych osób w szpitalach gwałtownie rośnie, nie oznacza to wcale, że szczepionka przeciwko COVID-19 jest nieskuteczna. RKI szacuje skuteczność szczepień w grupie powyżej 18 roku życia na około 72 procent. A osoby zaszczepione wciąż stanowią w szpitalach znacznie mniejszy odsetek.

Gdyby wskaźnik szczepień był jeszcze niższy, system opieki zdrowotnej w Niemczech byłby teraz na skraju załamania.

Głównym wyzwaniem obecnie będzie przekonanie tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, np. poprzez oferty szczepień w supermarketach lub firmach, oraz szybkie zaoferowanie szczepień przypominających wszystkim, a nie tylko osobom starszym i pracownikom zawodów związanych z opieką.

18 mln niezaszczepionych. Kim są?

Z danych RKI wynika, że w Niemczech wykonano dotychczas 113 672 633 szczepień przeciwko COVID-19. Oznacza to, że 58 043 550 osób (69,8 procent populacji) zostało zaszczepionych przynajmniej raz, a 55 925 630 osób (67,3 procent) zostało zaszczepionych w pełni. Ponadto 3 037 757 (3,7 procent) osób otrzymało do tej pory szczepionkę przypominającą.

Oprócz około 9,2 miliona dzieci w wieku poniżej 12 lat, dla których nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki, w Niemczech jest jeszcze około 18 milionów osób, które się nie zaszczepiły, mimo że mogłyby to zrobić. Aktualnie udostępnione zostały badania, które dają wyobrażenie o tym, kto nie chce być szczepiony.

Według instytutu badań opinii społecznych Forsa 64 procent nieszczepionych to osoby odmawiające szczepień, 29 procent nadal się waha, a siedem procent jest w zasadzie skłonnych dać się zaszczepić.

Decydujące: wiek, pochodzenie i dochody

Do grupy niezaszczepionych należą najczęściej ludzie młodzi. W największej grupie wiekowej od 18-do 59 lat niezaszczepionych jest 12 milionów osób, co stanowi 22 procent. W grupie od 60 roku życia zaszczepionych jest obecnie 85,5 procent.

W Niemczech istnieje także bardzo wyraźna różnica między wschodem a zachodem kraju. Mieszkańcy Niemiec wschodnich są mniej skłonni do szczepień i mają mniejsze zaufanie, co do ich bezpieczeństwa. Podczas gdy np. w północnoniemieckim mieście Brema 81,5 procent mieszkańców jest zaszczepionych, we wschodnioniemieckim kraju związkowym Saksonia odsetek ten wynosi 59,4 procent.

Według analizy instytutu Forsa, 64 procent osób niezaszczepionych odmawia szczepienia

Z sondażu Forsa wynika również, że częściej niezaszczepione są osoby o pochodzeniu migracyjnym. Kampanie szczepień nie docierają do nich w wystarczającym stopniu, ponieważ nie ma odpowiednio zrozumiałych materiałów informacyjnych.

Wyraźne różnice występują również pod względem dochodów. Według badania przeprowadzonego przez Instytut Maxa Plancka ds. Prawa Socjalnego i Polityki Społecznej w 27 krajach europejskich i Izraelu, 30 procent osób o niskich dochodach w wieku powyżej 50 lat nie chce się zaszczepić lub się waha, w porównaniu z zaledwie 7,8 procentami osób o wyższych dochodach. Ponadto szczepień odmawia 28,5 procent osób bezrobotnych w Europie.

Dwie trzecie nieszczepionych głosowało na partie prawicowe

W zachowaniach związanych ze szczepieniami częściowe odzwierciedlenie znajdują również nastroje społeczne. Według instytutu Forsa 50 procent niezaszczepionych wyborców głosowało w ostatnich wyborach federalnych na AfD. Ponadto 15 procent sceptycznie nastawionych do szczepień respondentów głosowało na partię „Die Basis”, która została założona w czasie pandemii i jest bliska ruchowi koronasceptyków (Querdenker).

Wśród niezaszczepionych bardzo niepopularne są natomiast partie tradycyjnego nurtu: CDU/CSU, SPD i Zieloni. FDP osiąga w tej grupie 10-procentowe poparcie.

Analiza instytutu Forsa została zlecona przez Ministerstwo Zdrowia i opublikowana już kilka tygodni temu. Ministerstwo pominęło jednak preferencje partyjne osób nieszczepionych, ponieważ nie były one przewidziane w zleceniu. Instytut Forsa niezależnie włączył ten aspekt do badania. Na potrzeby analizy przeprowadzono ankietę z 3048 osobami w okresie od końca września do połowy października 2021 roku.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>