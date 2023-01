Polskie MSZ: negatywna odpowiedź Niemiec ws. odszkodowań

„W dniu 28 grudnia 2022 roku MSZ RFN udzielił odpowiedzi na notę MSZ RP z dnia 3 października 2022 r.” – czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ. Jak wynika z komunikatu, niemiecka nota dotarła do MSZ w Warszawie we wtorek, 3 stycznia.

„Według Rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a Rząd RFN nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie kontynuował wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939 - 1945” – napisano w komunikacie.

MSZ w Berlinie potwierdza, ale nie komentuje

Rzecznik niemieckiego MSZ potwierdził fakt udzielenia odpowiedzi na polską notę, odmówił jednak podania szczegółów treści noty.

Wiceminister spraw zagranicznych Polski Arkadiusz Mularczyk powiedział, że niemiecka odpowiedź „świadczy o lekceważącym stosunku do Polski i Polaków”. „Straty Polski były niewyobrażalne, Niemcy otrzymali nasz raport w tej sprawie. Ta odpowiedź, skwitowanie jednym zdaniem, świadczy o absolutnie lekceważącym stosunku do Polski i do Polaków” – zaznaczył Mularczyk, cytowany przez PAP. Zarzucił Berlinowi stosowanie podwójnych standardów, zwracając uwagę, że Niemcy „rozliczają się z kolonializmu, płacą Namibii, a nawet mówią o zwracaniu artefaktów do Egiptu”.

Polskie zarzuty wobec Berlina

„Niemcy nie prowadzą polityki przyjaznej wobec Polski, chcą budować tutaj swoją strefę wpływów i traktują Polskę wasalnie” – podkreślił Mularczyk.

Wiceszef MSZ zapowiedział działania, których celem jest wywarcie na Niemcy międzynarodowej presji oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w Niemczech. Polskie władze wystosowały w tej kwestii apel do ONZ. „Polska liczy na debatę w ONZ w tej sprawie” – podkreślił Mularczyk. Wcześniej Warszawa rozesłała noty do ponad 50 krajów z NATO i Rady Europy, informując o swoich roszczeniach wobec Niemiec.

Niemiecka odpowiedź na polską notę była głównym tematem wieczornego wydania „Wiadomości” w pierwszym programie TVP.

1 września 2022 r. został zaprezentowany publicznie raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945. Strona polska oszacowała straty z tego tytułu na ponad 6,2 biliony złotych.

