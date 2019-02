Polskie mięso z nielegalnego uboju trafiło przez Francję do Niemiec

Według informacji uzyskanych przez DW w Federalnym Urzędzie Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Produktów Żywnościowych (BVL) do Niemiec trafić mogło przez Francję około 50 kilogramów polskiego mięsa pochodzącego z nielegalnego uboju chorych krów. Jeśli mięso to nie trafi do handlu, nie ma powodu do wystosowania oficjalnego ostrzeżenia – powiedziała rzeczniczka urzędu.

W ostatnich dniach do 13 państw Unii Europejskiej trafiło łącznie 2,7 ton mięsa z uboju chorych zwierząt. Śledztwo wszczęła Komisja Europejska. Do Polski wysłani zostaną w najbliższych dniach kontrolerzy – poinformowała rzeczniczka Komisji. Jak dodała, zakłady, z których dochodziło mięso, zostały zamknięte. Wyeksportowane partie mięsa zostały zlokalizowane i wycofane z handlu.

Według ministra rolnictwa Francji Didiera Guiilleme'a do kraju tego trafiło około 800 kg polskiego mięsa z nielegalnego uboju. Francuskie władze wycofały 500 kg tego mięsa z handlu. Czechy zapowiedziały intensywną kontrolę importowanej wołowiny z Polski. W Słowacji do szkolnych stołówek trafiło około 300 kg podejrzanego mięsa. Premier Peter Pellegrini zaapelował do dyrektorów szkół o natychmiastowe wycofanie tego mięsa z jadłospisu.

Minister rolnictwa RP Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że chodzi o pojedynczy przypadek, który jednak poważnie szkodzi dobrej opinii polskich produktów żywnościowych. Zapowiedział surowe kontrole w rzeźniach. Zdaniem polskich władz spożycie wspomnianego mięsa nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Wykazać to miały wyrywkowe badania dokonane na zabezpieczonych partiach mięsa.

(DW,DPA/du)