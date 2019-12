Polskie 500 plus zmniejsza niemiecki zasiłek rodzinny

Tak brzmi wyrok Federalnego Trybunału Finansowego (BFH) ogłoszony w czwartek (12.12.2019) w Monachium. Jak uzasadnili sędziowie, polskie „500+“ wypłacane na każde dziecko jest „regularnym świadczeniem finansowym przyznawanym stosownie do liczby i wieku dzieci”, a tym samym jest równoznaczne z niemieckim zasiłkiem rodzinnym (Kindergeld).

Według przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, obywatele UE mieszkający w Niemczech mogą otrzymać Kindergeld nawet, jeżeli ich dzieci żyją w Polsce. O ile jednak pobierają w kraju świadczenia na dzieci, o ich wysokość pomniejsza się niemiecki Kindergeld.

W konkretnym przypadku skargę do BFH złożył Polak delegowany przez pracodawcę do Niemiec, gdzie jest też zameldowany. Zgodnie z prawem ojciec dwóch córek pobierał od września 2015 dla dzieci zasiłek rodzinny Kindergeld w pełnej wysokości. Ale od kwietnia 2016 do września 2017 otrzymywał na dzieci również polskie świadczenie rodzinne „500+” (około 116 euro miesięcznie). Kasa Rodzinna w Niemczech wypłacająca Kindergeld pomniejszyła go o polskie świadczenie i zażądała od Polaka zwrotu 2.122 euro.

Było to zgodne z prawem, stwierdzili teraz sędziowie Federalnego Trybunału Finansowego. Polskie świadczenie jest porównywalne z niemieckim, w obydwu są to regularnie wypłacane świadczenia, zależne od liczby i wieku dzieci. Także unijne przepisy przewidują w takich przypadkach, jak skarżącego Polaka, wliczenie świadczenie pobieranego w ojczyźnie, do świadczeń wypłacanych w kraju pobytu.

(dpa, epd / stas)