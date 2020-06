Polska otwiera w sobotę granice. „Wraca europejska normalność”

Ograniczenia wjazdu z Niemiec do Polski mają być zniesione w nocy z piątku na sobotę (12./13.06.2020). Informację tę podała kancelaria premiera rządu krajowego Brandenburgii, po tym jak polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało premiera Dietmara Woidkego (SPD) o otwarciu granicy. Woidke, który jest także koordynatorem rządu federalnego ds. relacji z Polską, z zadowoleniem stwierdził, te to „ważny krok w powrocie do normalności europejskiej”.

Od 15 marca ze strony polskiej obowiązywały znaczne ograniczenia wjazdu i wymóg kwarantanny, które z otwarciem granicy wygasają. Ostrzeżenie o podróżach na całym świecie nadal obowiązuje w UE do 31 sierpnia.

– Zniesienie ograniczeń wjazdu do Polski jest krokiem, na który czekaliśmy od dłuższego czasu – powiedział Woidke. Jest to możliwe, ponieważ Niemcy i Polacy działali odpowiedzialnie w walce z pandemią koronawirusa. Tysiące Niemców i Polaków mogą teraz odwiedzać swoje rodziny, przyjaciół i sąsiadów zza Odry i Nysy, turystyka i biznes mogą znów rozwijać się swobodnie – ogłosił premier Brandenburgii.

– W czasie zamknięcia granicy wszyscy dostrzegli, jak ważne są otwarte granice europejskie i jak blisko są ze sobą powiązane Niemcy i Polska. Teraz możemy wrócić do europejskiej normalności między Polską a Niemcami – zaznaczył.

Zamknięcie granic zaowocowało gigantycznymi korkami

Ograniczenia wjazdu spowodowały nie tylko utrudnienia prywatnych kontaktów i pracy, ale także korki w ruchu ciężarówek na granicy. Gospodarka również ucierpiała z powodu kontroli granicznych, ponieważ wielu Polaków dojeżdżających do pracy nie mogło jeździć za granicę z powodu wymogu kwarantanny.

Wolna droga dla pracowników sezonowych

Niemieckie władze natomiast znoszą od przyszłego tygodnia restrykcje odnośnie wjazdu do RFN pracowników sezonowych. Rząd RFN zatwierdził koncepcję minister rolnictwa Julii Klöckner (CDU) w tej sprawie.

Pracownicy sezonowi z krajów UE i stowarzyszonych krajów obszaru Schengen mogą bez ograniczeń przyjeżdżać do Niemiec od 16 czerwca droga lądową lub powietrzną. Koncepcja Ministerstwa Rolnictwa została opracowana wspólnie z resortami spraw wewnętrznych, zdrowia i pracy.

Mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza dotkliwie odczuli tygodnie izolacji, na zdjęciu protest przy przejściu w Rosówku

W ministerialnym rozporządzeniu ustanowione są standardy higieny pracy ze strony pracodawców. Obowiązuje zasada: kto pracuje razem, ten razem mieszka. Podział pracowników na małe, stałe zespoły od samego początku będzie ograniczał ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W przypadku infekcji cały zespół będzie musiał zostać odizolowany. Koncepcja określa również zasady dotyczące dystansu. Zaleca się, aby pracodawcy spisali i kolportowali wszystkie te informacje w językach ojczystych swoich pracowników.

Niemiecki rząd w ramach restrykcji koronawirusowych zadecydował wcześniej, że do RFN może wjechać maksymalnie 80 tys. pracowników sezonowych. Rozporządzenie to wygasa w połowie czerwca. Tylko połowa tego limitu została wykorzystana.

(DPA,AFP/ma)