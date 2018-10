Polska – Niemcy: ogrody przyjaźni

Nad Jeziorkiem Kamionkowskim na warszawskiej Pradze rośnie już 16 drzew, częściowo oznaczonych wstążeczkami w kolorach polskiej lub niemieckiej flagi, jak również z adnotacją o tym, kto je posadził. To najczęściej niemieckie i polsko-niemieckie firmy, ale Aleja Przyjaźni przyciąga także polityków. Jeden z grabów w czerwcu 2018 roku posadził prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. W alei nie brak też głogu, japońskiej wiśni i róż.

Jeziorko Kamionkowskie w Warszawie

Fabryka czekolady jako symbol

Projekt o nazwie „Ogrody polsko-niemieckie” zakłada odnowienie alejek i budowę pomostów wychodzących na jezioro, które jest pozostałością starorzecza Wisły. Rewitalizowany fragment parku znajduje się na tyłach fabryki Wedla, która dla wiceburmistrza Pragi-Południe Jarosława Karcza stanowi symbol polsko-niemieckiej historii. Niemiecki cukiernik Karol Wedel osiedlił się w Warszawie w połowie XIX. wieku i podbił podniebienia Warszawiaków śmietankowymi karmelkami i czekoladą w płynie.

- Założyciel tej fabryki Karol Wedel to Niemiec, który osładzał życie Polakom - mówił Jarosław Karcz podczas zakończenia pierwszego etapu rewitalizacji parku w piątkowe (19.10.2018) popołudnie. – Gdy odwiedzający porządnie powąchają, poczują zapach czekolady – mówi pomysłodawca projektu, Fried Nielsen, szef departamentu kulturalnego Ambasady Niemiec w Warszawie. Zapewnia, że w przyszłości w polsko-niemieckich ogrodach nad Jeziorkiem Kamionkowskim nie zabraknie także czekoladowych róż.

Bez resentymentów

Alejka na tyłach fabryki to już stałe miejsce spotkań Polaków i Niemców, którzy wspólnie chwytają za łopaty i grabie, by nie tylko sadzić, ale przez cały rok pielęgnować drzewa i krzewy. Należy do nich Markus Baltzer, szef wschodnioeuropejskiej filii koncernu Bayer, który angażuje się w projekt z wdzięczności Polakom. – Od dwóch lat mieszkam w Polsce, to w ogóle moje pierwsze spotkanie z Europą Środkowo-Wschodnią. Polacy są bardzo otwarci i przyjaźni – mówi menadżer w rozmowie z DW. Dodaje, że w codziennym życiu zupełnie nie czuje się antyniemieckich nastrojów, o których można przeczytać w mediach.

Anna i Markus Baltzerowie

– Jako Niemcy pamiętamy wspomnienia naszych dziadków i rodziców, dlatego zaskoczeniem było dla mnie, że Polacy, przynajmniej ci, których my spotykamy, nie patrzą wstecz, lecz naprzód. Są otwarci, ruchliwi, dynamiczni – dodaje żona menadżera Anna Baltzer.

Wolontariusze poszukiwani

Projekt powstały z okazji 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która podobne doświadczenia ma już w związku z rewitalizacją Parku Mużakowskiego w Lubuskiem, na polsko-niemieckiej granicy. Podobne bilateralne ogrody Niemcy prowadzą także z Francją w Saarbrücken oraz z USA w Waszyngtonie.

W przededniu Święta Niepodległości w polsko-niemieckich ogrodach w Parku Skaryszewskim odbędą się kolejne prace ogrodowe dla wolontariuszy. Tym razem ich zadaniem będzie przygotowanie terenu do zimy.