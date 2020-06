Polska-Niemcy. Linie lotnicze wznawiają połączenia

Z największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem już można polecieć Lufthansą do Warszawy i Krakowa. Na razie rejsy nie odbywają się codziennie, ale od lipca samoloty mają już latać dwa razy na dzień.

Pod koniec czerwca Lufthansa wznowi też połączenia na linii Warszawa-Monachium, a od lipca przeloty do Monachium z Krakowa i Gdańska. Do Frankfurtu można będzie polecieć także z Wrocławia i Poznania.

Firma córka Lufthansy – Eurowings – zapowiada rejsy do Polski (Kraków-Duesseldorf, Gdańsk-Duesseldorf) dopiero w sierpniu.

Wznowienie połączeń międzynarodowych od 1 lipca zapowiedziały także Polskie Linie Lotnicze LOT. Na trasie Polska-Niemcy ruszą wtedy codzienne rejsy z Warszawy do Duesseldorfu i sześć razy w tygodniu z Warszawy do Berlina.

W lipcu więcej połączeń

Powoli rozmrażają się aktywne w przelotach między Polską a Niemcami węgierskie linie lotnicze Wizz Air, ale do normalności sprzed pandemii jeszcze daleko.

Z Dortmundu w Zagłębiu Ruhry do Katowic można było w przeszłości polecieć aż trzy razy dziennie. Od 17 czerwca pasażerowie mają do wyboru tylko jedno połączenie dziennie i do tego wcześnie rano. Raz dziennie można też polecieć do Gdańska. Samolotami Wizz Air można już podróżować z Katowic do Kolonii.

Wizz Air ruszył na wybranych trasach Polska-Niemcy

Od piątku 19 czerwca węgierski przewoźnik wznowi loty z Zagłębia Ruhry na Mazury (do Olsztyna), a 4 lipca do Wrocławia. – Takie są plany, ale sytuacja pozostaje dynamiczna – przestrzega rzeczniczka prasowa portu lotniczego w Dortmundzie Davina Ungruhe, wskazując na utrzymujące się zagrożenie pandemiczne. – Trudno o prognozy, bo na razie przewoźnicy testują, czy ludzie mają znowu ochotę na podróżowanie – dodaje.

Większa liczba połączeń pojawi się w lipcu. Z Dortmundu do Katowic poleci dodatkowa maszyna, ale na razie tylko w wybrane dni tygodnia. Ruszą ponownie przeloty między Gdańskiem a Hamburgiem i Kolonią.

Rezygnuje z opłat

Irlandzki przewoźnik Ryanair ogłosił, że od 1 lipca wznowi rejsy na blisko 200 międzynarodowych trasach. Z Polski można będzie polecieć m.in. do Grecji, Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii. Wśród wznowionych połączeń z Niemcami są tylko rejsy Katowice-Dortmund i Gdańsk-Hamburg.

Aby zachęcić do wojaży, linie lotnicze oferują bilety w cenie od 89 zł na podróże w lipcu i sierpniu. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na stronie Ryanair.com do poniedziałku, 22 czerwca. Przewoźnik zniósł także opłatę za zmianę rezerwacji dla pasażerów, którzy zarezerwują lot na lipiec bądź sierpień, a będą chcieli zmienić termin na dowolny do końca tego roku.

Dystans i maseczki

Linie lotnicze, które już wznowiły połączenia międzynarodowe, zwracają uwagę na nowe zasady obowiązujące w dobie koronawirusa. Kluczowe obostrzenia dotyczą zachowania dystansu i obowiązku noszenia maseczki podczas odprawy, w trakcie lotu, aż do opuszczenia terminalu lotniska docelowego.

O ile zachowaniu dystansu na terminalach służą specjalnie wydzielone ścieżki bądź zredukowana liczba miejsc do siedzenia, o tyle trudniej z zachowaniem dystansu w kabinie samolotu, jeżeli zajęte są wszystkie dostępne miejsca.