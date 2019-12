Polscy uchodźcy w powojennych Niemczech

Sztuka, kultura i codzienność polskich dipisów w Niemczech 1945-1955

Obozy polskich dipisów w Niemczech

Boże Ciało w 1946 roku w obozie dipisów Hanower Münden. Po II wojnie światowej znalazło się na terenie Niemiec ok. 2 mln Polaków. Zostali tam przywiezieni przemocą na roboty przymusowe i do obozów. W latach 1945-55 ci, którzy nie wracali do Polski z racji utracenia ziem na wschodzie albo z obawy przed komunistami zamieszkali w obozach alianckich. Mieli status dipisów (DPs) – bezpaństwowców.