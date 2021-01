Polowanie na uczestników zamieszek na Kapitolu

Obrazy półnagiego mężczyzny z pomalowaną twarzą i nakryciem głowy z futra i rogów rozeszły się po całym świecie. I dokładnie o to chodziło Jacobowi C. W sobotę (9.01.2021) ten skrajnie prawicowy zwolennik teorii spiskowych z Arizony, został aresztowany, co dla federalnych organów ścigania (FBI) wcale nie było trudne.

Także kongresmen z amerykańskiego stanu Wirginia Zachodnia sfilmował siebie szturmującego na Kapitol i umieścił te zdjęcia na swojej stronie na facebooku. Świeżo wybrany w grudniu do parlamentu Wirginii Zachodniej 35-letni republikanin Derrick Evans w sobotę złożył rezygnację gubernatorowi Jimowi Justice'owi. Jak oświadczył, bierze na siebie „pełną odpowiedzialność za swoje czyny i głęboko ubolewa nad każdym poniżeniem, bólem i wstydem, jakie wyrządził swojej rodzinie, przyjaciołom, wyborcom i innym mieszkańcom Wirginii Zachodniej”.

„Kradzież mienia państwowego”

Zaprzysiężony w grudniu, kongresmen Derrick Evans 9 stycznia podał się do dymisji

W piątek (8.01.2021) FBI zatrzymało także Adama J. z Florydy. Podobno ukradł mównicę przewodniczącej Izby Reprezentantów na Kapitolu. Na szeroko rozpowszechnionym zdjęciu widać mężczyznę z pulpitem demokratki Nancy Pelosi, machającego do aparatu.

Jak oświadczyła prokuratora, mężczyznom zostanie postawiony zarzut nielegalnego wejścia do specjalnie zabezpieczonego budynku oraz gwałtownego wtargnięcia i nieodpowiedniego zachowania się na terenie Kapitolu. Adamowi J. zarzuca się dodatkowo kradzież własności państwowej.

Ze zdjęć triumfu zdjęcia poszukiwanych

Richard Barnett w gabinecie przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi

Ogółem, w toku jest jeszcze co najmniej 18 zarzutów przeciwko uczestnikom szturmu na Kapitol.

Nie we wszystkich przypadkach zidentyfikowanie podejrzanych było łatwe, chociaż w internecie krążą niezliczone zdjęcia i nagrania wideo z tego zdarzenia.To właśnie one pozwalają ekipie dochodzeniowej szukać kolejnych uczestników. Za wskazówki dotyczące osób, które tego dnia podłożyły dwie bomby rurowe w centrum Waszyngtonu, wyznaczona została nagroda w wysokości 50.000 dolarów.

