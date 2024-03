Polityk SPD: „Nie jestem ekspertem od Rosji”

Szef klubu poselskiego SPD w Bundestagu Rolf Mützenich po raz kolejny odparł krytykę jego wypowiedzi o „zamrożeniu wojny w Ukrainie”. „Nie jestem ekspertem od Rosji, nawet jeśli niektórzy powtarzają to jak mantrę” – powiedział Mützenich „Süddeutsche Zeitung”. „Ten, kto zarzuca mi, że stawiam dyplomację ponad prawo Ukrainy do samoobrony, celowo źle interpretuje moje słowa.

Mützenich przyznał, że obecnie nic nie wskazuje na to, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy „dobrowolnie zatrzymać przemoc, nie wspominając już o rozmowach”. „Mimo to nie powinniśmy przestawać próbować go do tego nakłonić”. Szanse trzeba sobie wypracować i najlepiej nie pozostawiać tego innym. Jednak dodał, że także on nie ma „klucza do rozwiązania”.

Ostra krytyka

Szef frakcji SPD podczas debaty w Bundestagu w sprawie dostawy pocisków manewrujących Taurus dla Ukrainy powiedział: „Czy nie nadszedł czas, aby nie tylko rozmawiać o tym, jak prowadzić wojnę, ale także zastanowić się, jak można zamrozić i później też zakończyć wojnę?” Za to został został ostro skrytykowany przez opozycję CDU/CSU, ale również przez koalicjantów z partii Zielonych i FDP. Odciął się od niego także minister obrony Boris Pistorius mówiąc: „To by tylko pomogło Putinowi”.

Zamrożenie konfliktu

W wywiadzie dla dziennika z Monachium Mützenich zaprzeczył pytaniu, czy pojęcie „zamrożenia” oznacza, że Ukraina powinna zrezygnować z terytoriów zajętych przez Rosję. „Pojęcie ‘zamrożenia' właśnie oznacza, że nic nie jest ostatecznie zdecydowane. Tylko że najpierw prowadzi się negocjacje” – wyjaśnił socjaldemokrata.

Według Mützenicha istnieją przykłady zamrożonych konfliktów i wymienił tu Koreę, Południową Osetię i Cypr. Na uwagę, że w Korei czy na Cyprze istnieją twarde granice, odpowiedział: Nie są one uznane międzynarodowo, ani nie ma umowy pokojowej. Jak zapewnił: „Ukraina ma oczywiście nasze pełne wsparcie w przywróceniu jej suwerenności narodowej i integralności terytorialnej”. Mützenich spekulował także, czy Chiny mogą wywierać w przyszłości presję na Rosję. „Chiny zdecydowanie mają największy wpływ na Putina i już dały agresorowi do zrozumienia, że nie wolno grozić bronią atomową i że nie wolno jej używać” – powiedział. Jego zdaniem obecnie Chiny wciąż mają interes w kontynuowaniu wojny w Ukrainie, ponieważ osłabia to USA w konfrontacji hegemonicznej z Pekinem. „Ale być może także z powodów ekonomicznych Chiny zainteresują się w końcu większą stabilnością w Europie. A wykorzystanie tego momentu i być na to przygotowanym, to również sztuka dyplomacji” – uważa polityk SPD.

