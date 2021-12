Polityk CDU: Atak Rosji na Ukrainę przekreśliłby start Nord Stream 2

„Jeżeli naprawdę doszłoby do wojny, uważam za niewyobrażalne, by ten gazociąg mógł jeszcze wejść do eksploatacji” – powiedział Norbert Roettgen gazetom grupy Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Podkreślił jednak, że „to, na co już wydano pozwolenie, nie powinno być przedmiotem sankcji”. „Niestety Niemcy same doprowadziły do sytuacji, że w międzyczasie pobierają 50 procent swego gazu ziemnego z Rosji” – dodał kandydat na szefa opozycyjnej niemieckiej CDU.

Nord Stream 2 jest już gotowy i czeka na zielone światło dla rozpoczęcia eksploatacji. W połowie listopada niemiecki regulator Federalna Agencja ds. Sieci wstrzymał proces certyfikacji, bo struktura operatora gazociągu nie spełnia wymogów prawa niemieckiego i unijnego.

Kandydat na szefa CDU Norbert Roettgen

W opublikowanym w poniedziałek (06.12.2021) wywiadzie Roettgen wykluczył także zbrojną reakcję NATO na ewentualne wkroczenie rosyjskich wojsk na Ukrainę. „NATO nie będzie prowadzić wojny z Putinem” – powiedział. – Putin to wie. Ale musi też wiedzieć, że to, co możemy zrobić w zamian, może mocno dotknąć jego kraj. Nie chcemy izolować Rosji. Ale jeżeli doszłoby do wojny, będą bardzo poważne sankcje gospodarcze przeciwko całemu reżimowi – dodał niemiecki polityk.

Za wykluczone uznał on także niemieckie dostawy broni dla Ukrainy. Taką decyzję podjął ustępujący rząd Niemiec. „Od nowego rządu nie oczekuję innego stanowiska” – ocenił Roettgen.

Wyzwanie dla nowego rządu Niemiec

Do desygnowanej nowej minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock polityk chadecji zaapelował o starania na rzecz wzmocnienia roli UE na świecie. „ Jej najpilniejsze zadanie polega na tym, by kształtować zdolną do działania europejską politykę zagraniczną” – uważa Roettgen. W obliczu „europejskiej bezsilności” po wycofaniu się amerykańskich sił z Afganistanu, UE musi w przyszłości być w stanie „reprezentować swe własne żywotne interesy i w razie potrzeby też zdecydowanie się bronić”.

Zdjęcie satelitarne potwierdzające koncentrację rosyjskich wojsk na północ od miasta Jelnia w obwodzie smoleńskim

Także szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE, niemiecki chadek Manfred Weber przestrzegł Moskwę przed eskalowaniem sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej i wezwał nową niemiecką koalicję SPD, Zielonych i FDP do zdecydowanej reakcji. „Jeżeli Putin sięgnie po broń, będzie to koniec gazociągu Nord Stream 2” – powiedział Weber gazecie „Bild am Sonntag”, która ukazała się w niedzielę (05.12.2021). „Uruchomienie gazociągu byłoby wykluczone. Przyszły rząd federalny musi wyraźnie określić tę cenę” – dodał.

Jego zdaniem obecna sytuacja jest „testem dla NATO i zachodniej wspólnoty wartości”. „Ważne jest, by NATO postawiło sprawę jasno, że rosyjska akcja przeciwko Ukrainie będzie mieć wysoką cenę”.

Zachód jest poważnie zaniepokojony gromadzeniem rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i obawia się eskalacji konfliktu w Donbasie. We wtorek prezydent USA Joe Biden i rosyjski prezydent Władimir Putin mają rozmawiać na ten temat w trakcie wideokonferencji na szczycie. Kreml zasygnalizował, że Putin chce rozmawiać o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa, które m.in. zakładałyby zobowiązanie NATO do powstrzymania się od rozszerzenia na Wschód.

(AFP, RTR, DPA/widz)