Politycy apelują o otwarcie granic RFN. „Dość podzielonych rodzin!“

12 chadeckich posłów do Bundestagu i Parlamentu Europejskiego wezwało niemieckiego ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU), aby natychmiast wstrzymać na granicach Niemiec kontrole zarządzone w związku z pandemią koronawirusa.

„Po ponad siedmiu tygodniach trzeba skończyć z ogrodzeniami i szlabanami w sercu Europy" – czytamy w oświadczeniu, które podpisali m.in. były szef klubu poselskiego chadeków Volker Kauder, obecny wiceszef klubu Andreas Jung i przewodniczący grupy CDU/CSU w Parlamencie Europejskim Daniel Caspary.

„Rodziny są podzielone, dorosłym dzieciom nie wolno odwiedzać rodziców, o ile nie wymagają pielęgnacji lub nie są chorzy, rodzeństwa są rozdzielone zaporami granicznymi. Do pracy nie mogą jeździć ludzie pracujący za granicą“ - krytykują parlamentarzyści. „Dlatego domagamy się natychmiastowego otwarcia wszystkich zamkniętych przejść na granicach ze Szwajcarią, Francją i Luksemburgiem" - oświadczają deputowani.

Komisja zezwoliła na kontrole

„Najpóźniej 15 maja powinny zostać odwołane wszystkie ograniczenia w ruchu transgranicznym. Nie wolno utrzymywać ich ani dnia dłużej!" - apelują. Jednocześnie wzywają oni przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, by nie przedłużała poza 15 maja nadzwyczajnego zezwolenia na wprowadzenie kontroli granicznych.

Kontrole zostały zarządzone w RFN w połowie marca i niedawno jeszcze przedłużone, by spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Osoby, które nie mają niemieckiego obywatelstwa, ani nie mieszkają w Niemczech na stałe, mogą przyjeżdżać do Niemiec tylko z istotnego powodu. Wjazd dozwolony jest np. obywatelom Unii Europejskiej, którzy przez Niemcy przejeżdżają tranzytem do swojego kraju ojczystego lub transportują towary. Wjazdy ograniczone są poza tym do określonych przejść granicznych. Od 10 kwietnia prawie wszystkie osoby powracające do Niemiec po kilkudniowym pobycie za granicą muszą odbyć dwutygodniową domową kwarantannę.

Protesty w Dniu Europy

Na piątek 8 maja planowane są także protesty przeciwko zamkniętym granicom. W Echternach w Luksemburgu odbędzie się w południe akcja protestacyjna z udziałem 50 regionalnych niemieckich i luksemburskich polityków. - Chcemy zaświadczyć w ten sposób, jak trudna jest obecnie sytuacja. Nie tylko dla ludzi pracujących po drugiej stronie granicy, lecz także dla ponadgranicznej przyjaźni - powiedziała rzeczniczka miasta Echternach. Podobna akcja planowana jest także w Palatynacie na granicy z Francją. Mieszkańcy tego regionu chcą wysłać wspólny sygnał zjednoczonej Europy i niemiecko-francuskiej przyjaźni. Politycy z obydwu stron granicy mają spotkać się na zamkniętym obecnie moście między niemieckim miastem Scheibenhardt i Scheibenhard po stronie francuskiej.

Przy okazji zbliżającej go się Dnia Europy, przypadającego 9 maja, planowane są dalsze akcje na kilku przejściach granicznych w regionie, gdzie stykają się terytoria Niemiec, Francji i Luksemburga.

(DPA/ma)