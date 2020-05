Policja: nowy szlak przemytu narkotyków do Europy Wschodniej

Informacje o udaremnionym przemycie sztucznego narkotyku metamfetaminy (crystal meth) wskazują na nowe źródła pochodzenia i nowe szlaki przemytu. Służba celna Nadrenii Płn.-Westfalii w roku 2019 przechwyciła ponad 100 kg crystal meth; jest to znacznie więcej niż w roku poprzednim. 97 kg, tzn. prawie dwie trzecie odkrytego przemytu do Niemiec, policjanci znaleźli u domniemanych kurierów z Niderlandów. Jest to sześciokrotnie więcej niż w roku 2018. Dane statystyczne wskazują na to, że przemyt crystal meth odbywa się przede wszystkim przez zachodnią granicę i że wzrosło znaczenie przemytu z Niderlandów. Kurierzy wjeżdżali do Niemiec autostradą. Większość przechwyconych narkotyków była przewidziana dla odbiorców w Europie Wschodniej. Poza tym mniejsze ilości crystal meth odkryto w przesyłkach pocztowych nadanych poza Niderlandami. Liczby wskazują na przeniesienie produkcji do Niderlandów - powiedziała rzeczniczka policji celnej Heike Sennewald.

Obejrzyj wideo 01:11 Udostępnij Kryształki, heroina, opiady. Niemiecki narkobiznes od kuchni Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2lf3D Kryształki, heroina i opiady - niemiecki narkobiznes od kuchni

W ubiegłych 10 latach crystal meth był przede wszystkim przemycany przez granicę z Czechami. Nie ma jeszcze informacji o wynikach pracy służb śledczych w pierwszych miesiącach br.

- Rejestrujemy w dalszym ciągu dużą liczbę przypadków przemytu syntetycznych narkotyków na zachodniej granicy Niemiec z Niderlandów - podkreśla Sennewald.

Śledczy Urząd Celny w Essen w roku 2019 wdrożył 2575 śledztw w sprawach przestępczości narkotykowej. Urząd w Essen oraz dolnosaksońskie powiaty Grafschaft Bentheim i Emsland zajmują się tego rodzaju przestępczością.

(DPA/ma)