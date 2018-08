Policja jest pewna: Tunezyjczyk planował zamach terrorystyczny

Po tym jak policja w mieszkaniu Tunezyjczyka Siefa Allaha H. w Kolonii znalazła wysoko toksyczną rycynę, śledczy są pewni, że przygotowywał on zamach terrorystyczny. – Miał zamiar w zamkniętym i uczęszczanym przez wielu miejscu zdetonować bombę odłamkową z rycyną – poinformował prokurator federalny w Karlsruhe. Nie ustalono, czy miał już obrany konkretny cel.

Z tego względu nakaz aresztowania Siefa Allaha H. został w środę (01.08.2018) rozszerzony przez sędziego śledczego z Federalnego Trybunału Sprawiedliwości ze względu na pilne podejrzenie przygotowywania czynu zagrażającego państwu – poinformowała prokuratura federalna.

W nakazie aresztowania ujęty jest także zarzut usiłowania wstąpienia do organizacji terrorystycznej „Państwo Islamskie”. Do tej pory były to tylko podejrzenia.

Wspólnicy w Tunezji

Jak informują śledczy, do tej pory nic nie wskazuje na to, żeby w przygotowywanie rzekomego zamachu zaangażowane były w Niemczech jeszcze inne osoby poza Siefem Allahem H. i jego żoną Yasmin H. Natomiast w Tunezji zatrzymano dwóch domniemanych wspólników.

29-letni Sief Allah H. został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Kolonii 12 czerwca br. Ze względu na ilości skonfiskowanej rycyny śledczy mówili o „największym, potencjalnym ryzyku wykrytym kiedykolwiek w Europie”. Według tabloidu „Bild” na ślad Tunezyjczyka naprowadziła niemieckie służby wskazówka ze Stanów Zjednoczonych. CIA zwróciła uwagę na podejrzane zakupy dokonywane przez niego w Internecie. Kupił tysiąc nasion rącznika pospolitego i elektryczny młynek do kawy.

Rącznik pospolity zawiera wysokie stężenie toksycznego białka – rycyny (toksoalbumina). Jego największe stężenie znajduje się w nasionach. – Na początku czerwca oskarżony zrealizował swój plan i z powodzeniem wyprodukował rycynę, która została zabezpieczona – podała prokuratura federalna.

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) uznaje łatwo dostępną rycynę za „potencjalną broń biologiczną”. Handlu tą substancją w jej czystej formie, jej posiadania i obróbki zabrania konwencja o zakazie broni chemicznej z 1997 roku. Nawet w niskim stężeniu rycyna może być śmiertelna. Wprowadzona do organizmu powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i śmierć w ciągu 36-48 godzin.

