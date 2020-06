Polacy przodują w nauce niemieckiego

Europa, Afryka czy Azja – na całym świecie coraz więcej ludzi wybiera naukę niemieckiego jako języka obcego, w sumie jest to 15,4 mln osób. Od lat w czołówce jest Polska, gdzie niemieckiego uczy się 1,95 mln osób. Tendencja jednak spada – od 2015 r. liczba uczących się niemieckiego zmniejszyła się nad Wisłą o 15 proc. – wynika z badania „Niemiecki jako język obcy na całym świecie” przedstawionego w Berlinie przez niemiecki MSZ wspólnie z Deutsche Welle (DW), Instytutem Goethego, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) i Niemiecką Centralą Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA).

Autorzy badania przeprowadzanego co pięć lat tłumaczą to wprowadzeniem w niemal wszystkich polskich szkołach nauki angielskiego jako pierwszego języka obcego. Większy spadek zainteresowania nauką niemieckiego, bo o 25 proc., odnotowała tylko Wielka Brytania. Mniej chętnych do jego nauki jest też na Węgrzech.

Rosnące zainteresowanie zwłaszcza w Afryce i Azji

Wzrost liczby uczących się języka Goethego wykazują natomiast dane pochodzące od zachodnich sąsiadów Republiki Federalnej i innych, europejskich krajów. W Danii liczba uczących się niemieckiego wzrosła od 2015 r. o rekordowe 62 proc., w Niderlandach o 30 proc. Popularność niemieckiego wzrosła też we Francji (16 proc.), Czechach (4 proc.) i Rosji, gdzie tego języka uczy się 1,79 mln osób, o 18 proc. więcej niż pięć lat temu.

Prawie 50-procentowy wzrost zainteresowania nauką niemieckiego od 2015 r. odnotowano na kontynencie afrykańskim, w tym zwłaszcza w Egipcie, Algierii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podobna sytuacja jest w Azji, głównie w Indiach (wzrost o 37 proc.) i Chinach (33 proc.).

Inaczej za oceanem – w USA popularność niemieckiego spadła w ostatnich pięciu latach podobnie jak w Polsce – o 15 procent.

Skok nauki online w koronakryzysie

Po raz pierwszy badanie uwzględniło też liczbę osób uczących się niemieckiego online. Tylko internetowe oferty Deutsche Welle i Instytutu Goethego odnotowały w ubiegłym roku blisko 42 mln wizyt. – Liczby te potwierdzają ważny trend, który obserwujemy już od dawna: naukę języka online – powiedział prezes DW Peter Limbourg.

Wyjątkowo sprzyjające nauce języka obcego okazały się miesiące pandemii COVID-19. Między styczniem a kwietniem 2020 r. liczba korzystających z multimedialnych możliwości nauki niemieckiego oferowanych przez DW podwoiła się. – To zaskakujące i pozytywne. Ludzie skorzystali z lockdownu nie tylko, żeby oglądać Netflix, ale też, by uczyć się niemieckiego – stwierdził Peter Limbourg.

