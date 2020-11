"Pokój" i "wolność". Protest koronasceptyków z Polski i Niemiec

Ze strony niemieckiej protest zorganizował ruch „Querdenken” ("myślący inaczej") z Duisburga. Ze Słubic na stronę niemiecką przeszły setki osób, niektóre z nich trzymały w rękach polską flagę. Założyciel ruchu „Querdenken” Michael Ballweg, pochodzący ze Stuttgartu, który przemawiał podczas demonstracji, opowiedział się przeciwko ekstremizmowi. „Jesteśmy ruchem pokojowym, w którym dla ekstremizmu, przemocy, antysemityzmu i godzących w ludzką godność poglądów, nie ma miejsca”, powiedział.

Państwowe i landowe organy ochrony konstytucji spotkaniom organizowanym przez ruch „Querdenken” przyglądają się z większą uwagą, odkąd ostatnio kilkukrotnie pojawili się na nich ekstremiści.

Nie wszyscy protestowali w maseczkach i zachowywali minimalną odległość

Nie wszyscy trzymali się reguł

Organizatorzy i policja wezwali do zachowania minimalnej odległości i noszenia maseczek. Zdecydowanie nie wszyscy uczestnicy protestu dostosowali się do tych poleceń. Organizatorzy apelowali do tych osób o przestrzeganie reguł, zaznaczając, że w przeciwnym razie policja przerwie demonstrację i rozpocznie kontrole. Policja za pośrednictwiem megafonów i Twittera po polski i po niemiecku również powtarzała, by stosować się do zasad. Poszerzony został także obszar przewidziany na demonstrację, aby jej uczestnicy mogli protestować w większej od siebie odległości.

Ruch „Querdenken” wątpi w konieczność wprowadzania restrykcji związanych z sytuacją epidemiczną w Niemczech i mówi o ograniczeniach podstawowych praw. Urzędy zdrowia w Niemczech (odpowiednik sanepidu) zgłosiły Instytutowi Roberta Kocha (RKI) 21 695 nowych infekcji ostatniej doby oraz 379 ofiar śmiertelnych.

Zwiększono obszar przewidziany na demonstrację, by dać możliwość zachowania odpowiedniego dystansu

„Bal maskowy zamiast antycovidowców”

Zgłoszono dwie kontrdemonstracje, w tym jedną przez sojusz „Nie ma miejsca dla nazistów we Frankfurcie nad Odrą” pod hasłem „Bal maskowy zamiast antycovidowców”. Sojusz wzywał na Facebooku do solidarności z grupami ryzyka i zatrudnionymi w sektorze ochrony zdrowia. Popiera również restrykcje koronawirusowe. „Mówimy nie! zastraszaniu, fałszywym stwierdzeniom, lekceważeniu innych, teoriom spiskowym”, napisali członkowie sojuszu na Facebooku.

(DPA)/ gwo