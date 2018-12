Podwójna demonstracja. Niemcy za rezygnacją z węgla

Na krótko przed rozpoczęciem konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach (3 -14 grudnia) w Kolonii i w Berlinie doszło w sobotę (1.12.18) do demonstracji. Jak podali organizatorzy przed Urzędem Kanclerskim w Berlinie przemaszerowało 16 tys. osób, w Kolonii demonstrowało w dzielnicy Deutz 20 tys. Uczestnicy domagali się od polityków działania. Kryzys klimatyczny jest „od dawna gorzką prawdą” tłumaczyły pozarządowe organizacje ochrony środowiska. W niedzielę rozpoczyna się w Katowicach konferencja klimatyczna ONZ, na której okaże się, czy „politycy traktują serio plany ograniczenia ocieplenia globalnego o 1,5 stopnia do końca tego stulecia – powiedział Michael Müller przewodniczący organizacji ekologicznej Naturfreunde Deutschlands. Szef organizacji BUND Hubert Weiger zaznaczył, że potrzebne są „co do odejścia od węgla potrzebne są odważne decyzje oraz rozsądne zmiany strukturalne w zagłębiach węglowych”. Odejście od węgla musi nastąpić jeszcze przed rokiem 2030.

„Niemcy najważniejszym krajem”

Do podwójnej demonstracji w Kolonii i Berlinie wezwała szeroka koalicja organizacji ekologicznych oraz organizacji pozarządowych: Greenpeace, NABU i WWF. Demonstracje odbywały się pod wspólnym hasłem: „Wstrzymać węgiel-Teraz ochrona klimatu”. Jednym z centralnych postulatów demonstrantów jest wyłączenie połowy istniejącej mocy elektrowni węglowych do 2020 roku. Uczestnicy domagali się również ocalenia lasu Hambach, który ma zostać wycięty pod odkrywkę węgla brunatnego. „Rząd RFN zrezygnował z celów klimatycznych na 2020, chociaż dzięki zdecydowanemu działaniu mógłby je osiągnąć – tłumaczyli organizatorzy. Jennifer Morgan szefowa Greenpeace International powiedziała w kontekście trwającej debaty nt. rezygnacji z węgla, że wg niej „Niemcy są obecnie niemalże najważniejszym krajem w walce o ochronę klimatu”.

tagesschau / jar