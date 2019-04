Podróże na Wyspy po brexicie? „No problem”

Będzie wreszcie brexit czy nie? Twardy czy miękki? – nikt jeszcze nie wie, czy, kiedy i na jakich warunkach Wielka Brytania miałaby opuścić Unię Europejską. Pominąwszy politykę i gospodarkę, ta niepewność dręczy także turystów, którzy zamierzają przeprawić się przez Kanał La Manche.

Co oznacza ewentualny brexit dla komunikacji lotniczej?

Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z UE, wciąż jeszcze możliwych jest kilka scenariuszy: brexit z umową albo bez, w nieokreślonym jak dotąd terminie. Czy będzie to 12 kwietnia, 22 maja czy jeszcze później? We wszystkich tych przypadkach bezproblematyczny ma być wyjazd na wakacje do Wielkiej Brytanii. Bez problemów przebiegać ma komunikacja między Wyspami i kontynentem, bo w lutym 2019 uzgodnione zostało to przez negocjatorów UE z Brytyjczykami i istnieje okresowy plan dziełań awaryjnych.

Certyfikaty bezpieczeństwa dla sprzętu latającego, które w Wielkiej Brytanii zostały wystawione przewoźnikom, mają obowiązywać przez następne dziewięć miesięcy także w przypadku twardego brexitu. Przewoźnicy lotniczy z brytyjskimi licencjami mają dalej utrzymać połączenia lotnicze między Wielką Brytanią a pozostałymi 27 krajami UE co najmniej do siedmiu miesięcy po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię.

Właściwie w przestrzeni powietrznej UE mogą kursować tylko linie lotnicze, w których większość udziałów jest w rękach właścicieli z europejskiego obszaru gospodarczego. Plan awaryjny przyznaje jednak spółkom okres przejściowy sześciu miesięcy dla spełnienia wszystkich wymogów.

– Będziemy latać dalej, jak zawsze, obojętnie, co się wydarzy – powiedział niedawno szef Easyjet Johan Lundgren. Umożliwia to rozwiązanie przejściowe.

Także ekspert ds. komunikacji lotniczej Heinrich Grossbongardt jest przekonany, że następstwa brexitu bez umowy z UE nie będą tak dotkliwe. – Pasażerowie muszą liczyć się ewentualnie tylko z anulacjami lotów przede wszystkim wokół terminu brexitu. Jakie będą miały one zasięg, tego w tej chwili nie można jeszcze powiedzieć.

Tańsze loty

Jeżeli brexit nastąpi w kwietniu albo maju, wtedy nie będzie miało to większych reperkusji w przypadku podróży w miesiącach letnich czy jesiennych. Czyli stosunkowo bezpiecznie można rezerwować teraz już jakiś lot.

Linie Easyjet liczą się mimo tego z mniejszym popytem, a utrzymująca się niepewność już teraz utrudnia im biznes. Z tego względu turyści mogą skorzystać obecnie z względnie niskich cen. Rok 2018 był trudny dla turystyki w Wielkiej Brytanii. Między styczniem a październikiem Wyspy odwiedziło 32 mln obcokrajowców, czyli o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Ruch lotniczy przebiegać ma ponoć bez zakłóceń

Jakie dokumenty?

Kto potrzebował będzie wizy, żeby wjechać do Wielkiej Brytanii? Jakie będą obowiązywały przepisy?

Kiedy Wielka Brytania opuści UE z umową, wtedy po 1 stycznia 2021 przepisy dotyczące wjazdu do Wielkiej Brytanii się nie zmienią. Także w przypadku twardego brexitu wszyscy obywatele UE będą mogli wjeżdżać do Wielkiej Brytanii bez wizy.

Jest jednak możliwe, że parlament podejmie jeszcze inną decyzję – podkreśla na swojej stronie brytyjski rząd. Wtedy może powstać regulacja, wedle której obywatele UE będą mogli wjeżdżać bez wizy na trzy miesiące. Jak długo jednak taka regulacja nie powstanie, w dalszym ciągu obowiązywać będzie zasada, że przy wjeździe obywatele UE mogą legitymować się ważnym dowodem osobistym albo paszportem.

Czy podrożeją rozmowy telefoniczne?

W przypadku brexitu z umową nie zmienią się koszty rozmów przez komórki. o ile karta SIM będzie wystawiona przez operatora z UE. Za rozmowy, wysyłanie wiadomości i korzystanie z internetu wewnątrz Zjednoczonego Królestwa będą obowiązywały te same ceny co w UE – napisano na stronie brytyjskiego rządu.

W przypadku twardego brexitu będzie to zależało od operatora sieci.

Czy zmienią się przepisy celne?

Zakupy na Wyspach stały się bardziej atrakcyjne dla kontynentalnych obywateli UE ze względu na słabszy kurs funta. Nawet po twardym brexicie obowiązywać będą przy wjeździe te same ograniczenia ilości towarów bezcłowy jak dla krajów nie należących do UE. Bezcłowo wolno będzie wwieźć towary o wartości do 430 euro, 200 szt. papierosów i litr whisky. Do tej pory dozwolone było 800 szt. papierosów i 10 l napojów alkoholowych.





dpa,rtr /ma