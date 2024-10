Podejrzany w sprawie Maddie. Uniewinniony w nowym procesie

W Brunszwiku toczył się proces Christiana B., który jest podejrzany także w sprawie małej Maddie. W 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann z Wielkiej Brytanii zaginęła bez wieści na portugalskim wybrzeżu Algarve.

Uniewinniony

W procesie w Brunszwiku Christian B. został uniewinniony. Chodziło o trzy gwałty i dwa przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci w Portugalii w latach 2000-2017.

Proces Christiana B. w Brunszwiku Zdjęcie: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Nie mógł on zostać „skazany za przestępstwa, o które został oskarżony” – powiedziała sędzia Uta Engemann, ogłaszając wyrok we wtorek, 8 października. – Państwo prawa może i musi to wytrzymać – dodała.

Skazany za gwałt

W trakcie tego procesu biegły lekarz orzekł, że 47-letni Niemiec stanowi zagrożenie w najwyższym stopniu. Podejrzany zalicza się do „absolutnie najwyższej ligi zagrożenia” – zaznaczył biegły. Christian B. był już w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa na tle seksualnym.

Obecnie Christian B. odbywa karę pozbawienia wolności za gwałt na 72-letniej Amerykance w Portugalii. Wyrok w tej sprawie zapadł w Brunszwiku w 2019 roku.

Podejrzany w sprawie Maddie

Śledczy z Brunszwiku uznają Christiana B. za podejrzanego o morderstwo małej Maddie, która zniknęła z wakacyjnego mieszkania w Portugalii w 2007 roku. Przypadek ten odbił się szerokim echem na całym świecie, nie był jednak przedmiotem postępowania w Brunszwiku.

Rodzice Maddie McCann ze zdjęciem zaginionej córki Zdjęcie: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/picture-alliance

Prokuratura nie postawiła jeszcze Christianowi B. zarzutów związanych z zaginięciem dziewczynki.

Według niemieckich śledczych spędzał on dużo czasu na portugalskim wybrzeżu Algarve, wykonując dorywcze prace i włamując się do ośrodków wypoczynkowych i hoteli.

