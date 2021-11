PODCAST. Wybory do Bundestagu 2021

Po 16 latach kierowania rządem z funkcją kanclerza żegna się Angela Merkel. Czy jej partia – chadecka CDU – utrzyma się przy władzy? A może do urzędu kanclerskiego znowu zawita polityk z lewej strony politycznego spektrum? Co porusza niemieckich wyborców w 2021 roku? O tym wszystkim rozmawiać będziemy w nowym cyklu podcastów przygotowanych przez Wojciecha Szymańskiego z redakcji polskiej Deutsche Welle. Premiera nowego odcinka co piątek. Zapraszamy do słuchania. Cykl podcastów poświęcony wyborom federalnym w 2021 r. Seria ośmiu 20-30 minutowych odcinków opisujących bieżące wydarzenia przed i po wyborach. Każdy podcast to głównie rozmowa z zaproszonymi gośćmi - ekspertami politycznymi, komentatorami, dziennikarzami, którzy potrafią dobrze i zrozumiale ocenić sytuację. Gospodarzem podcastu jest Wojciech Szymański, na co dzień pracujący w Hauptstadtstudio DW w Berlinie, skąd relacjonuje berlińską politykę.