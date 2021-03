Podatkowa wygrana Polski i Węgier przed TSUE

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu przyznał dziś rację władzom Polski oraz Węgier, które zaskarżyły decyzje Komisji Europejskiej nakazującej przed kilku laty Budapesztowi wycofanie z podatku obrotowego od reklam oraz Warszawie – wycofanie podatku handlowego. Oba rządy, które wzajemnie wspierały się przed TSUE w tych obu postępowaniach przeciw Komisji, wygrały już w 2019 r. przed stanowiącym w tej dziedzinie sądem I instancji. Komisja Europejska odwołała się od werdyktu Sądu UE, ale dziś 15-osobowa Wielka Izba TSUE odrzuciła argumenty apelacji Komisji.

Komisja Europejska zarówno w przypadku węgierskiego podatku od reklam, jak i polskiego podatku od hipermarketów przekonywała, że – poprzez swe progresywne stawki naliczane od obrotów – stanowiły one zakazane zakłócenie wolnego rynku unijnego oraz niedozwoloną pomoc państwa. Poza zwykłym systemem podatkowym (CIT, podatki osobiste) miały bowiem uprzywilejowywać mniejsze firmy kosztem większych, na które nałożono znacznie większą dodatkową daninę. Jednak TSUE poparł dzisiaj linię unijnego sądu I instancji, że choć podatki od obrotów albo zysków mają swe plusy i minusy, to ich rozważenie należy do demokratycznie umocowanego ustawodawcy, a nie do sądów.

Ponadto TSUE stwierdził, że także w takich dodatkowych podatkach jest miejsce – o ile tak zdecydują władze – na czynnik redystrybucyjny w postaci progresywnych progów podatkowych. - Państwa UE mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, przyjmując - w danym przypadku - opodatkowanie progresywne – ogłosił dziś TSUE.

„Podatek RTL”

Sprawa węgierskiego „podatku od obrotu pochodzącego z publikacji reklam” ciągnęła się od 2014 r. Początkowo miał sześć progów, a najwyższy przewidywał 50 proc. podatku. Ówczesna Komisja Europejska nie miała wielu wątpliwości, że chodzi głównie o podatkowe przyduszenie kanału telewizji RTL Klub niezależnego od rządu Viktora Orbana. I dlatego nową daninę na Węgrzech nazywano „podatkiem RTL”.

– To jeden z bardzo nielicznych kanałów na Węgrzech, który nie promuje Fideszu. Władze wykorzystują niesprawiedliwy podatek, by pozbyć się demokratycznych zabezpieczeń i wyzwań dla swej władzy. Opodatkowanie nie może być bronią polityczną. To sprzeczne z wartościami UE – przekonywała już w 2014 r. ówczesna komisarz UE Neelie Kroes.

Komisja Europejska w 2015 r. nakazała Węgrom wycofanie się z „podatku RTL”, który Orban zastąpił nieco łagodniejszą wersją (z dwoma progami), z której Budapeszt znów musiał wycofać się zgodnie z decyzją Komisji z 2016 r. Jednak rząd Orbana zaskarżył te działania Brukseli i dziś ostatecznie wygrał przed TSUE – w zasadzie już od decyzji Sądu UE z 2019 r. mógł przywrócić podatek od reklam, bo apelacja Komisji nie miała mocy zawieszającej poprzedni wyrok. Jednak teraz wyrok TSUE w pełni otwiera Węgrom drogę do – prawnie bezpiecznego dla rządu Orbana – przywrócenia podatku od reklam.

W proteście przeciw podatkowi od reklam, RTL na Węgrzech wstrzymał emisję (2014)

Co z polskim podatkiem od reklam

Dzisiejszy wyrok w sprawie Węgier pokazuje, że – także w kontekście pomysłów na podatek od reklam w Polsce - unijne przepisy chroniące wolną konkurencję są bardzo słabym narzędziem w obronie pluralizmu mediów, bo nie nadawały się do blokowania podatku RTL. Dlatego wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova podczas debaty o mediach w Polsce (sprowokowanej pomysłami na podatek od reklam) przyznawała w zeszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim, że Komisja ma bardzo ograniczone uprawienia w dziedzinie ochrony mediów. Ale wzywała europosłów, by pomógł powiększyć zestaw narzędzi Brukseli – od wsparcia finansowego po nowe regulacje co do „mediów jako filaru demokracji”.

- A jeśli chodzi o plany co do polskiego podatku od reklam, to teraz przede wszystkim liczymy na blokujące naciski ze strony USA w Polsce – tłumaczył nam niedawno nasz wysoko postawiony rozmówca w Brukseli.

Hipermarkety też można dociążać

W przypadku polskiego podatku handlowego (podatku od hipermarketów) Komisja Europejska w 2017 r. nakazała Polsce odwołanie specjalnego podatku od nadwyżki przychodów od sprzedaży detalicznej ponad 17 mln złotych miesięcznie (i kolejnym progu podatkowym od 170 mln złotych). Przedstawiciele władz Polski w podczas rozpraw sądowych w Luksemburgu przyznawali, że celem progresywności tego podatku jest wsparcie dla drobnego handlu w konfrontacji z handlem wielkopowierzchniowym. Jednak Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że nie stanowi to „selektywności” zabronionej przez unijne reguły pomocy publicznej.

– Komisja Europejska nie wykazała, że chodzi o nadanie korzyści niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów – ogłosił dziś TSUE. I podkreślił, że systemowe ustanowienie takiej progresywności dla całego sektora (w tym przypadku dla handlu detalicznego) nawet w podatkach sektorowych leży w kompetencjach władz krajowych – podobnie jak przy podatkach od osób fizycznych.