Podano już ponad 1,5 miliona dawek. Izrael „mistrzem świata” w szczepieniach

Równe dwa tygodnie po rozpoczęciu masowych szczepień ludności, Izrael znalazł się na szczycie listy krajów o najwyższym wskaźniku szczepień przeciwko COVID-19. Według ministra zdrowia Juliusza Edelsteina i aktualnych danych, około 1,7 mln Izraelczyków otrzymało do tej pory pierwszą dawkę szczepionki BioNTech-Pfizer (stan na 09.01.2020).

Premier Izraela Benjamin Netanyahu chce przekuć skuteczną kampanię szczepień w sukces polityczny. W porównaniu z innymi krajami Izrael stał się „mistrzem świata” w szczepieniach, pisał Netanyahu na Twitterze.

Netanyahu, który wraz z partią Likud dąży do reelekcji w marcowych przedterminowych wyborach parlamentarnych, obiecał swoim rodakom, że Izrael może być pierwszym krajem, który wyjdzie z pandemii - jeśli obywatele dadzą się zaszczepić.

Rząd izraelski odpowiednio wcześniej zabezpieczył kilka milionów dawek szczepionki BioNTech-Pfizer, ale jest ona dostarczana tylko stopniowo. We wtorek izraelskie ministerstwo zdrowia zatwierdziło szczepionkę wyprodukowaną przez amerykańską firmę Moderna. Ale ta dotrze dopiero w nadchodzących dwóch miesiącach.

– W społeczeństwie istnieje chęć wyjścia z tej sytuacji i poczucia kontroli nad życiem. Szczepionka jest dla ludzi jak metafora. Widzą oni, że podejmujemy ogromne kroki, aby wyjść z pandemii – mówi Diane Levin-Zamir, profesor zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Hajfie.

Zaostrzenie lockdownu

Ale kraj zmaga się również ze stale rosnącymi wskaźnikami infekcji na Covid-19. Do tej pory w Izraelu zmarło 3 445 osób. Obecny, niedawno wprowadzony trzeci lockdown ma być jeszcze bardziej zaostrzony. – Szczepienie jest kompletne dopiero po tygodniu od drugiej dawki. W międzyczasie zachorowalność wzrasta – ostrzegał minister zdrowia Yuli Edelstein. Dlatego zapowiedział, że musi dojść do „wczesnego, całkowitego zamknięcia kraju”.

Protesty ortodoksyjnych Żydów przeciwko wprowadzeniu lockdownu policja rozwiązała armatkami wodnymi

Jako przyczynę szybkich, ogólnokrajowych szczepień w Izraelu eksperci ds. zdrowia podają stosunkowo niewielki rozmiar kraju, liczący zaledwie około dziewięciu milionów mieszkańców. Każdy obywatel Izraela musi być członkiem jednej z czterech firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, które prowadzą własne polikliniki. Kampania szczepień prowadzona jest przez te jednostki, jak również przez szpitale i specjalnie utworzone ośrodki szczepień, przez siedem dni w tygodniu.

– System zdrowotny jest bardzo rozbudowany, dlatego każda dzielnica, każde małe miasteczko ma swoją własną klinikę – wyjaśnia Diane Levin-Zamir, która jest również dyrektorem ds. edukacji zdrowotnej w Clalit, jednej z izraelskich firm ubezpieczeniowych. – Jednocześnie istnieje centralny system opieki zdrowotnej i wszystko jest połączone – dodaje.

Osoby powyżej 60 roku życia, personel medyczny i opiekunowie oraz osoby z grup ryzyka są szczepione w pierwszej kolejności. Na portalach społecznościowych pojawiają się jednak również opowieści o młodszych osobach zaszczepionych dawką, która jest nadprogramowa i nie nadawałaby się do użytku.

Ramallah wprowadza godzinę policyjną

Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy rozpocznie się kampania szczepień dla około pięciu milionów palestyńskich mieszkańców sąsiedniego okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Zarówno w kontrolowanej przez Hamas Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu, który jest administrowany przez Autonomię Palestyńską, wskaźniki infekcji wzrosły w ostatnich miesiącach.

Rząd w Ramallah wprowadził zakaz wychodzenia nocą. Według palestyńskiego ministerstwa zdrowia, na COVID-19 zmarło dotąd ponad 1600 osób. Wysokie wskaźniki infekcji oraz doniesienia o masowych szczepieniach w sąsiednim Izraelu wywołały dyskusję wśród Palestyńczyków na temat tego, kiedy i tam rozpoczną się szczepienia.

Rośnie presja na finansowo obciążoną Autonomię Palestyńską, aby zabezpieczyła szczepionki. – Robimy wszystko, co w naszej mocy i kierujemy prośby do różnych firm farmaceutycznych – powiedział dr Yaser Bouzieh, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w palestyńskim ministerstwie zdrowia. Nie ma żadnego harmonogramu, ale oczekuje się, że „pierwsze przesyłki mogą dotrzeć pod koniec lutego, na początku marca”.

Także w Strefie Gazy obowiązują pandemiczne ograniczenia życia publicznego

Szczepionki dla Palestyńczyków

Autonomia Palestyńska stawia przede wszystkim na uczestnictwo w specjalnym programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Gavi Vaccine Alliance. Tak zwany program Covax ma na celu zapewnienie, nawet krajom słabym finansowo, wystarczającego dostępu do szczepionek. 92 kraje uczestniczą w programie i czekają na zatwierdzenie szczepionek przez WHO w trybie pilnym, zanim rozpocznie się etapami ich dystrybucja.

– Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy szczepionki zostaną udostępnione, ponieważ kilka potencjalnych szczepionek jest nadal badanych, a badania kliniczne na dużą skalę są w toku – mówi Gerald Rockenschaub, szef biura WHO w Jerozolimie. – Szacujemy, że może to być na początku lub do połowy 2021 roku.

Ostatnio kilka izraelskich grup działających na rzecz praw człowieka zaapelowało w otwartym liście do rządu izraelskiego jako wojskowej siły okupacyjnej, o dostarczenie lub sfinansowanie szczepionek dla Palestyńczyków.

Izraelskie władze odparły, że ewentualna nadwyżka szczepionek może zostać przekazana, gdy tylko zaszczepiona zostanie własna ludność. Obserwatorzy zwracają uwagę, że leży to w interesie kraju, ponieważ codziennie setki pracowników palestyńskich przyjeżdżają do Izraela lub pracują w izraelskich osadach.

