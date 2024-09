Poczdam walczy z ubóstwem menstruacyjnym

Rada miejska Poczdamu zdecydowała, że bezpłatne środki higieniczne dla kobiet powinny być dostępne we wszystkich budynkach publicznych, należących do miasta tak szybko, jak to możliwe. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa radnych ugrupowania Die Andere, a poparli ich SPD, Zieloni i Lewica.

Uchwała zobowiązuje doumieszczenia automatów ze środkami higienicznymi dla kobiet we wszystkich budynkach zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich (KIS) na terenie miasta. jest ich ponad 250 – w tym szkoły, kluby młodzieżowe, poradnie, budynki administracyjne, obiekty sportowe, baseny, centra kulturalne oraz kluby osiedlowe i domy spotkań.

Ta decyzja nie jest zaskoczeniem – już w 2021 r. rada miasta podjęła decyzję o zainstalowaniu takich automatów dla kobiet w 25 budynków użyteczności publicznej w Poczdamie, w ramach fazy testowej. Projekt okazał się sukcesem, opowiada Deutsche Welle Sebastian Duhm, manager z KIS. 88 procent respondentów, w tym również zarządców budynków, uznał pomysł za wart kontynuacji. – Po roku nawet koledzy, którzy byli sceptyczni, co do celu akcji, uznali go za sensowny i potrzebny –opowiada. Liczba negatywnych czy wyśmiewających komentarzy, głównie ze strony mężczyzn, stała się marginalna, twierdzi Duhm.

Ubóstwo menstruacyjne zagrożeniem dla zdrowia i normalnego życia

Jak tłumaczy Duhm, początkowy sceptycyzm czy niechęć do projektu, wynikał głównie z braku wiedzy, dotyczącego problemu tzw. ubóstwa menstruacyjnego. To określenie sytuacji, kiedy kobiet nie stać na comiesięczne środki higieniczne, w związku z czym regularnie ograniczony jest jej udział w normalnym życiu społecznym. Dotyczy to najczęściej młodych kobiet i dziewcząt z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Jak wynika z badań brytyjskich naukowców, w Europie Zachodniej roczne średnie wydatki kobiety na środki menstruacyjne wynosiły w 2019 roku prawie 500 euro. A to wydatek niezbędny przez średnio ponad 30 lat życia kobiety – i nie chodzi przy tym tylko o estetykę i komfort, ale zdrowie i ryzyko chorób. Według niemieckich danych, blisko trzy czwarte mieszkanek Niemiec przyznaje, że mocno odczuwa obciążenie finansowe spowodowane przez konieczność kupna środków menstruacyjnych.

Sebastian Duhm ma w domu żonę i 3 córki, a nigdy nie byłem świadomy, że to może być dla kobiet problemem, przyznaje Duhm. – Dopiero po całej dyskusji w czasie projektu na to wpadłem – podobnie jak wielu kolegów i koleżanek. I stwierdzili, że warto. Zwłaszcza, że koszty okazały się niższe, niż szacowano. A najbardziej potrzebne okazały się być w szkołach.

Problem dostrzeżony w inych niemieckich miastach

Uregulowanie akcji przez miejskie władze jest pionierską decyzją w Niemczech, bo dotyczy wszystkich budynków komunalnych – ale sam pomysł nie jest nieznany. W pobliskim Berlinie automaty działają już w szkołach i na wielu uczelniach, z inicjatywy władz tychże, albo władz dzielnicy. Ale Berlin zapowiedział poszerzenie akcji o budynki administracji: od jesieni automaty pojawią się w senackim Departamencie Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, a w berlińskim Urzędzie Administracji Publicznej od 2025 r.

Podobne akcje mają już miejsce w uniwersyteckim Heidelbergu, Karlsruhe, czy Tybindze. Od 2025 Monachium, które dotąd automaty ustawiło w szkołach, zamierza wprowadzić je do wszystkich publicznych toalet, również z myślą o bezdomnych kobietach.

