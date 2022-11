Po wybuchu w Przewodowie. Niemcy proponują Polsce system obrony przeciwrakietowej Patriot

Po uderzeniu rakietowym w Przewodowie, rząd Niemiec oferuje Polsce pomoc w ochronie terytorium przed atakami z powietrza. „Zaoferowaliśmy Polsce wsparcie w zabezpieczeniu jej przestrzeni powietrznej – naszymi Eurofighterami i systemami obrony powietrznej Patriot” – powiedziała federalna minister obrony Christine Lambrecht na łamach dzienników „Rheinische Post” i „General-Anzeiger”.

Według Lambrecht konsekwencją zdarzenia w Przewodowie musi być wzmocnienie obrony powietrznej krajów NATO. Dotyczy to zwłaszcza Polski, Słowacji i krajów bałtyckich. „To nasza największa odpowiedzialność, aby NATO nie stało się stroną wojny” – przyznała Lambrecht. „W tym celu musimy przez cały czas zachować chłodną głowę”.

Lambrecht stwierdziła też, że Niemcy muszą być zasadniczo przygotowane na ewentualność obrony. „Musimy być przygotowani do obrony Niemiec i terytorium Sojuszu” – powiedziała minister obrony gazetom. „To zawsze było głównym zadaniem Bundeswehry. Wszyscy muszą to znowu zrozumieć” - dodała zapytana, co jej zdaniem oznaczają wypowiedzi generała Bundeswehry Eberharda Zorna, który stwierdził, że Niemcy muszą zbroić się na narzuconą wojnę.

Jak wyjaśniła Lambrecht, Bundeswehra jest armią sojuszniczą. „Nigdy nie musiałaby bronić Niemiec całkiem sama, zawsze miałaby u swego boku naszych sojuszników” – stwierdziła. Jej zdaniem, niemiecka armia musi jednak poprawić się we wszystkich obszarach. Do tego należy także szybsze składanie zamówień na broń i sprzęt wojskowy.

Niemcy dysponują 12 jednostkami systemu rakietowego Patriot do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Dwa z tych systemów rozmieszczone są obecnie w Słowacji. Ich obecność zostanie, według informacji Christine Lambrecht, przedłużona do końca 2023 roku, a może także dłużej. Wcześniej Berlin zaproponował Polsce również wysłanie myśliwców Eurofighter. Realizacja tej oferty będzie zależała od zgody polskiego rządu.

(AFP/stef)