Po raporcie o księżach pedofilach. Fala apostazji w Bawarii

Po opublikowaniu raportu na temat seksualnego wykorzystania dzieci i młodzieży w archidiecezji Monachium i Fryzyngi bawarskie urzędy stanu cywilnego w Bawarii przygotowują się na zalew wnioskami o wystąpienie z Kościoła. W samym tylko Monachium od czasu opublikowania raportu w czwartek, 20 stycznia, doliczono się około 650 umówionych wizyt w celu apostazji – wynika z danych biura administracyjnego KVR. To ponad dwa razy więcej, niż można by się spodziewać.

Aby sprostać ogromowi wniosków, urząd stanu cywilnego wydłużył godziny pracy i zatrudnił dwie dodatkowe osoby. Poprzez relokację wydajność urzędu przy rozpatrywaniu wniosków zostanie nawet potrójnie zwiększona, ale nawet to prawdopodobnie nie wystarczy. Dlatego KVR zwraca uwagę, że wniosek o wystąpienie z Kościoła katolickiego można złożyć także w formie pisemnej pod warunkiem notarialnego poświadczenia podpisu.

Pięciokrotny wzrost

Również inne bawarskie miasta, takie jak Ratyzbona, Ingolstadt czy Wuerzburg zwiększają swoje możliwości. Od 1 lutego Wuerzburg zwiększy ilość wizyt, na które można będzie się umówić, o 22 w tygodniu. Od ubiegłego czwartku do tamtejszego urzędu wpłynęło 50 zapytań o możliwość opuszczenia Kościoła – pięć razy więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. W tym roku apostazji dokonało już tam 109 osób, w tym 70 katolików.

W Ingolstadt zarezerwowane są do połowy marca wszystkie wizyty dotyczące wystąpienia z Kościoła. Zapotrzebowanie jest jednak tak duże, że „urząd stanu cywilnego stworzy dodatkowe wizyty” – poinformował rzecznik urzędu. Podobnie w Ratyzbonie USC rozszerzy swoją ofertę w tym zakresie.

Lawina wniosków

Niedaleko Monachium, w Ebersbergu, gdzie miejscowy sąd pod koniec lat 80-tych skazał katolickiego księdza za nadużycia seksualne, zanim został on przeniesiony do innej parafii i tam ponownie dopuścił się nadużyć, liczba apostazji wzrosła w pierwszych tygodniach tego roku prawie dwukrotnie. Do 26 stycznia 2021 r. było ich 17, w tym roku jest ich już 31.

W Bambergu po prezentacji w ubiegłym tygodniu raportu o pedofilii już 21 osób opuściło Kościół, w tym 17 katolików. W sumie w styczniu tego roku doszło w tym mieście już do 83 rezygnacji, w tym 71 katolickich. To o wiele więcej niż w ubiegłych latach – przyznał rzecznik bamberskiego USC.

Wzrost wystąpień z Kościoła odnotowuje także Norymberga. W tym roku na apostazję zdecydowało się już 371 katolików i protestantów – to o 73 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Raport o księżach pedofilach

Opublikowana w ubiegłym tygodniu ekspertyza została sporządzona na zlecenie archidiecezji Monachium i Fryzyngi przez monachijską kancelarię prawną. Ujawniła ona, że przypadki nadużyć seksualnych w diecezji przez dziesięciolecia nie były odpowiednio rozpracowywane. Raport oskarża kardynałów i byłych arcybiskupów Friedricha Wettera i Josepha Ratzingera, a także obecnego – Reinharda Marxa o uchybienia. W ekspertyzie mowa jest o co najmniej 497 ofiarach i 235 domniemanych sprawcach. Zakłada się jednak, że rzeczywista liczba nadużyć jest o wiele wyższa.

