Po pożarze na trasie ICE. 32 rannych

Po wczorajszym (07.08.2018) wielkim pożarze w okolicy Siegburga na trasie szybkiej kolei Kolonia-Frankfurt nad Menem dziś (08.08.2018) o 3:20 nad ranem przywrócono ruch pociągów dalekobieżnych. Odnotowano tylko niewielkie spóźnienia. Pociągi regionalne w dalszym ciągu nie jeżdżą po tej trasie.

Kiedy to ważne połączenie kolejowe zostanie przywrócone do ruchu regionalnego, tego w tej chwili jeszcze nie wiadomo, oznajmił dziś wczesnym rankiem rzecznik Kolei Niemieckich.

Ruch ekspresów ICE pomiędzy Kolonią i Frankfurtem został zawieszony wczoraj po południu wskutek szybko rozprzestrzeniającego się pożaru. Przyczynił się do tego panujący od wielu dni upał i niska wilgotność powietrza.

Pociągi ekspresowe zostały skierowane na trasy objazdowe, co spowodowało ich opóźnienia przekraczające półtorej godziny. Ruch pociągów regionalnych i podmiejskich został całkowicie zawieszony. Pożar zarośli w okolicach Siegburga, przylegających do trasy kolejowej, przeniósł się także na 9 budynków mieszkalnych, które zostały poważnie uszkodzone i nie nadają się do zamieszkania. Część z nich trzeba będzie prawdopodobnie wyburzyć. Z ich mieszkańców 13 przeniesiono do kwater zastępczych w Siegburgu, a 2 osoby znalazły schronienie u swoich krewnych.

Wskutek pożaru obrażenia odniosły 32 osoby. Jedna z nich doznała poważnych poparzeń. W większości przypadków skończyło się na lekkim zaczadzeniu i kłopotach z krążeniem.

Wielka akcja straży pożarnej

W walce z ogniem uczestniczyło w sumie ok. 550 strażaków. Użyto także policyjnego działka wodnego i śmigłowca. Akcja ratunkowa trwała długo i ostatecznie zakończyła się dopiero dziś we wczesnych godzinach rannych. Ułatwił ją padający rano deszcz. Na miejscu pozostał tylko jeden samochód strażacki, który nadzoruje pogorzelisko.

W walce z ogniem uczestniczyło ok. 550 strażaków

Władze Siegburga oznajmiły wkrótce po wybuchu pożaru, że prawdopodobnie jego przyczyną była iskra z przejeżdżającego pociągu. Później podano, że nie jest to pewne i do zaprószenia ognia mogło dojść także z innych powodów. Rzecznik Kolei Niemieckich przestrzegł przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków. Przyczyna pożaru wciąż jest badana. Równie dobrze mogło to być podpalenie, albo rzucony niedopałek papierosa. Nie wiadomo jeszcze nic na temat strat materialnych i finansowych.

Kłopoty na lotnisku we Frankfurcie

Trasa ekspresowa pomiędzy Kolonią i Frankfurtem należy do najważniejszych połączeń kolejowych w Niemczech. Kursujące po niej ekspresy ICE zatrzymują się także na dworcu należącym do lotniska we Frankfurcie nad Menem. Ponieważ pociągi zostały skierowane na trasy okrężne, część podróżujących nimi pasażerów nie dotarła na czas na frankfurckie lotnisko.

dpa, rtr / pa