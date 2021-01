Plan bitewny Napoleona do kupienia za milion euro

Jak podała paryska galeria „Arts et autographes", liczący 74 strony manuskrypt został napisany przez adiutanta Napoleona, Henri-Gatiena Bertranda na Wyspie Świętej Heleny. W kilku miejscach tekstu znajdują się uwagi zapisane przez samego Napoleona.

W grudniu 1805 r. cesarz Francuzów Napoleon I (1769 do1821) walczył zwycięsko ze swoimi wojskami pod Austerlitz (Slavkov) z wojskami rosyjskimi i austriackimi. W podręcznikach do historii mowa jest o „Bitwie Trzech Cesarzy".

Na czele Austrii stał wówczas cesarz Franciszek II, a Rosji – car Aleksander I. Według danych Niemieckiego Muzeum Historycznego po stronie austriacko-rosyjskiej było około 15.000 zabitych i rannych, a po stronie francuskiej około 8.500.

Nazwa "Austerlitz" popularna w Paryżu

Jak informuje galeria, manuskrypt będzie można oglądać przez kilka dni. Znajduje się on w jej kolekcji od połowy lat 70. XX wieku, kiedy – jak podaje agencja AFP – zakupił go właściciel galerii Jean-Emmanuel Raux. Stało się to podczas sprzedaży dokumentów potomków generała Bertranda w jednym z jego zamków.

Jak tłumaczyła Alizée Raux z galerii „Arts et autographes”, okazją do sprzedaży manuskryptu jest zbliżająca się dwusetna rocznica śmierci Napoleona, która przypada 5 maja.

W Paryżu nazwa „Austerlitz” jest stosunkowo popularna. Nosi ją jeden z dworców w stolicy Francji oraz jeden z mostów na Sekwanie.

Francuski władca po klęsce swoich wojsk w bitwie pod Waterloo w 1815 roku został zesłany na brytyjską Wyspę Świętej Heleny, gdzie po sześcioletnim pobycie zmarł.

