Papież Franciszek znosi tajemnicę papieską w sprawach o nadużycia seksualne

Papież Franciszek zniósł tzw. tajemnicę papieską w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych rozpatrywanych według prawa kanonicznego - poinformował Watykan we wtorek (17.12.2019). Decyzja jest odpowiedzią na skandale pedofilskie, które w ostatnich latach wstrząsnęły Kościołem katolickim.

Jedną z najważniejszych konsekwencji decyzji Franciszka będzie teraz możliwość przekazywania informacji zebranych w wewnątrzkościelnych procesach kanonicznych cywilnym organom ścigania państw z odpowiednią jurysdykcją.

Więcej praw dla ofiar

Do tej pory Watykan argumentował, że tajemnica postępowania jest niezbędna po to, aby chronić prywatność ofiar, a duchownych przed fałszywymi oskarżeniami. W rzeczywistości jednak przepis stawiał ofiary pedofilii w Kościele w słabszej pozycji. - Z powodu tajemnicy papieskiej ofiary nie miały możliwości dowiedzieć się, co stało się po złożeniu przez nie doniesienia - powiedział maltański arcybiskup Charles Scicluna, który doradzał w tej sprawie papieżowi. Jego zdaniem to "przełomowa decyzja".

Żądanie większej przejrzystości postępowań było jednym z głównych postulatów zwołanego w lutym 2019 w Watykanie szczytu w sprawie walki z pedofilią w Kościele.

Watykan podniósł też wiek dzieci, które mają być chronione przed wykorzystaniem w celach pornograficznych. Do tej pory za najcięższe przestępstwa traktowano posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych z dziećmi poniżej 14 lat. Teraz podniesiono tę granicę do 18. roku życia.

Protest ofiar pedofilii w kościele katolickim podczas lutowego szczytu w Watykanie poświęconego ochronie dzieci w kościele katolickim

Potrzebne dalsze kroki

Episkopat Niemiec z zadowoleniem przyjął decyzję papieża. "Instrukcja ta jest właściwym krokiem, który z wielu stron uważany był za konieczny" - napisał w oświadczeniu przesłanym DW pełnomocnik Episkopatu RFN ds. nadużyć seksualnych bp Stephan Ackermann. Jak dodał, decyzja ta "jest ważna dla większej przejrzystości i lepszej współpracy z władzami państwowymi". Przypomniał, że zniesienie tajemnicy papieskiej postulował też publicznie przewodniczący Episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx.

- Przedstawiciele osób poszkodowanych na całym świecie od dawna domagali się zniesienia tajemnicy papieskiej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży - powiedział z kolei agencji DPA Matthias Katsch ze stowarzyszenia ofiar Prostokątny Stół. - Decyzja Watykanu powinna mieć miejsce już dawno temu - dodał.

Zdaniem Katscha teraz potrzebne są dalsze kroki w celu zapewnienia przejrzystości postępowań. - Dotyczy to także tysięcy akt dokumentujących nadużycia, które są przechowywane w komnatach i pałacach watykańskich - dodał. Jego zdaniem dokumenty te powinny być udostępnione niezależnym badaczom.

