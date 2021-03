Papież Franciszek w Iraku. Podróż do wytęsknionego miejsca OPINIA

Nawet w Rzymie można usłyszeć krytyczne opinie. Wizyta papieża w czasach pandemii? 15 miesięcy po swojej dotychczas ostatniej podróży zagranicznej papież Franciszek rozpoczyna czterodniową wizytę w Iraku.

Tymczasem także nad Eufratem i Tygrysem wzrasta liczba osób zarażonych koronawirusem. Przed tygodniem zaraził się nim ambasador Watykanu w Iraku, pochodzący ze Słowenii 51-letni arcybiskup Mitja Leskovar. Nawet jeśli Franciszek i jego świta są zaszczepieni, co będzie z miejscowymi dostojnikami? Z gośćmi oglądającymi go zza barier ochronnych? Z jego ochroniarzami? Z dziesięcioma tysiącami uczestników niedzielnej uroczystości na stadionie w Irbilu? W Watykanie mówi się o konsekwentnym przestrzeganiu przepisów ochronnych. Strona iracka podkreśla, ze stadion w Irbilu, drugi co do wielkości w całym kraju, może pomieścić na trybunach 40 tys. osób, nie będzie zatem przepełniony.

Wyjście naprzeciw islamowi

Ale to wszystko nie wyjaśnia zasadniczego powodu, dla którego doszło do tej wizyty i dla którego wątpliwości z nią zwiazane są odsuwane na bok. "Tęsknię za wami i chcę was zobaczyć" - napisał Franciszek w czwartek 4 marca do chrześcijan wszystkich wyznań w Iraku. Papież tęskni także za tą wizytą, która prowadzi do miejsca, w którym narodziła się monoteistyczna wiara w jednego Boga, a które dziś jest miejscem cierpień setek tysięcy ludzi. Franciszek kroczy swoją drogą, naprzeciw islamowi.

Żaden papież nie był jeszcze nigdy w Iraku. Sam Irak od prawie 25 lat czeka na taką wizytę. Wtedy były już gotowe konkretne plany wizyty Jana Pawła II, który w świętym roku 2000 odwiedził Egipt, Izrael, Jordanię i Palestynę, a w roku 2001 Maltę, Grecję i Syrię. We wszystkich tych krajach są miejsca blisko związane z biblijnymi opowieściami, także w Iraku. Zaplanowana na rok 2000 wizyta papieża w Iraku nie doszła do skutku, ponieważ stanowczo sprzeciwił się jej ówczesny iracki dyktator Saddam Husajn.

Autor komentarza, ekspert DW ds. religii Christoph Strack

Dla Franciszka jest ona kolejnym etapem na jego drodze spotkań z islamem. W tych dniach jezuita i znawca papiestwa Bernd Hagenkord przypomniał pierwsze przemówienie Franciszka skierowane do akredytowanych w Watykanie dyplomatów z marca 2013 roku, wygłoszone kilka dni po jego wyborze. Franciszek powiedział wtedy: "Nie można budować żadnych mostów między ludźmi, jeżeli zapomni się o Bogu. Ale prawdą jest także to, że nie można mieć prawdziwej więzi z Bogiem, gdy ignoruje się innych ludzi. Dlatego ważne jest wzmocnienie dialogu z różnymi religiami, mam tu na myśli zwłaszcza dialog z islamem".

Rabin oraz imam jako przyjaciele

Franciszek, papież przybyły z daleka, jeszcze w swoim rodzinnym Buenos Aires był blisko zaprzyjaźniony z tamtejszymi rabinem oraz imamem. Który kardynał albo biskup może to o sobie powiedzieć?

W jakimś sensie Franciszek nie jest takim papieżem, jakiego oczekiwali Europejczycy. Nie ma w nim krzty zamiłowania do przepychu, żadnej zarozumiałości, patrzenia na innych z góry ani poczucia, że ma prawo kogoś stale pouczać. Franciszek wychodzi naprzeciw innym z dobrą wolą i przekonaniem, że tak należy postępować. Traktuje ich na równi i w ten sposób odnosi się także do islamu.

Nie był pierwszy pod tym względem. Podobnie postępował wcześniej Jan Paweł II, który w 2001 roku odwiedził Meczet Umajjadów w Damaszku. Po raz pierwszy katolicki papież przestąpił wrota muzułmańskiego sanktuarium i wezwał chrześcijan, żydów i muzułmanów, by darzyli się szacunkiem i współpracowali.

Inspiracja ze strony wielkiego imama

Od roku 2013 papież Franciszek odwiedził osiem państw muzułmańskich zdominowanych przez sunnitów. Z wielkim imamem Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze Ahmadem al-Tayyebem jest nawet, można powiedzieć, zaprzyjaźniony. Przed dwoma laty obaj podpisali w Abu Zabi "Dokument o Ludzkim Braterstwie". A gdy w październiku 2020 papież opublikował encyklikę "Fratelli tutti", zacytował w niej słowa wielkiego imama. Napisał nawet, że to on go do niej zainspirował. To w gruncie rzeczy coś wręcz niesłychanego.

Tym bardziej w jego spotkaniach z islamem brakuje kontaktów z jego drugim, mniejszym, szyickim odłamem. Tymczasem szyici mają wiele wspólnego ze strukturą Kościoła katolickiego. W odróżnieniu o sunnitów mają swoją teologię i wysoko cenione szkoły teologiczne. Szyiccy duchowni prowadzą rozważania nad takimi zagadnieniami jak tajemnica wiary i teologia danego kraju. A zanim w Iranie wzięli górę przedstawiciele twardego skrzydła szyickiego, iracki szyizm śmiało konkurował z irańskim.

Kulminacyjny punkt papieskiej wizyty

Franciszek chce jeszcze wyraźniej dowieść, jak bardzo zależy mu na dialogu z islamem. Dlatego ten 84-latek odwiedzi 90-letniego ajatollaha Alego al-Sistaniego w An-Nadżaf. Będzie to krótka, ale ważna wizyta. Sistani jest wysoko ceniony w świecie i uznaje irański model wiary szickiej za upadły.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki do Iraku jednak będzie pobyt Franciszka w Ur, bilijnym mieście Abrahama, który stąd przeniósł się do Ziemi Świętej. Abraham, ojciec Izraelitów, jest także ojcem Arabów. To z nim wiąże się religie monoteistyczne.

Papież nie może pojawić się w tym miejscu bez zwrócenia uwagi na związki łączące wszystkie religie monoteistyczne. Musi powiedzieć tam o więzach łączących żydów, chrześcijan i muzułmanów, o ich wspólnych korzeniach, chociaż dziś są ze sobą zwaśnieni. Musi przypomnieć, że łączy ich poszukiwanie Boga.

Dla takiej sprawy naprawdę warto zaryzykowąc podróż w czasach pandemii.