Pandemia. Coraz więcej Niemców znowu pracuje zdalnie

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, wzrosła również liczba zatrudnionych osób pracujących w domu. Według instytutu Ifo w grudniu 27,9 procent pracowników pracowało zdalnie okresowo. W sierpniu 2021 r. było to 23,8 proc., a w szczytowym momencie w marcu - 31,7 procent.

Jak poinformował ekspert Ifo Jean-Victor Alipour „Nie wszystkie przedsiębiorstwa zwracają uwagę na obowiązujący od końca listopada obowiązek pracy zdalnej”. Chociaż wskaźnik ten ponownie wzrósł, pozostaje wyraźnie niższy od szczytowego poziomu z marca. Instytut szacuje, że we wszystkich sektorach gospodarki około 56 procent wszystkich pracowników mogłoby pracować przynajmniej częściowo zdalnie.

Wzrost we wszystkich branżach

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Ifo, najnowszy wzrost poziomu pracy zdalnej dotyczy wszystkich branży. Wśród usługodawców udział ten wzrósł z 33,4 do 38,2 procent, w handlu hurtowym z 15,8 do 20,8 procent, w przemyśle z 16,4 do 19,7 procent, w handlu detalicznym z 5,3 do 6,6 procent, a w budownictwie z 5,0 do 8,5 procent. Wskaźnik ten ponownie wzrósł w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w telekomunikacji. Odpowiednio 63 do 65 procent tam zatrudnionych pracowało z domu.

(tagesschau/jar)

