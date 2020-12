Pandemia a broń biologiczna. NATO reaguje

Pandemia koronawirusa zmusza NATO do intensyfikacji działań na rzecz ochrony przed atakami przy użyciu broni biologicznej. Koronawirus nie powstał w laboratorium, ale pokazuje zagrożenia, jakie istnieją w związku z zastosowaniem biologicznych środków bojowych – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w wywiadzie dla niemieckiej agencji prasowej DPA. Dlatego Sojusz Północnoatlantycki musi wzmocnić swoje środki bezpieczeństwa.

NATO pracuje już nad udoskonaleniem wymiany informacji wywiadowczych, aby zapobiec ewentualnym atakom z użyciem broni biologicznej. – Ta broń, podobnie jak broń chemiczna, jest zakazana przez prawo międzynarodowe, ale musimy być przygotowani na jej użycie, bo wiemy, że ona nadal istnieje – powiedział Stoltenberg. Mogłaby być wykorzystana przez podmioty państwowe, ale także przez terrorystów.

Grypa i koronawirusy

Pytany o reakcję na atak z użyciem broni biologicznej, Stoltenberg powiedział, że zależy to od stopnia jej użycia. Przywołał przykład podwójnego agenta Siergieja Skripala, którego próbowano otruć nowiczokiem, a w reakcji na ten zamach państwa NATO w skoordynowanej akcji wydaliły rosyjskich dyplomatów. – NATO nie posiada zakazanej broni, ale mamy pełen zakres możliwości, aby odpowiednio reagować – podkreślił sekretarz generalny NATO. Gdyby w wyniku ataku z użyciem broni biologicznej został uruchomiony artykuł 5 dotyczący obrony zbiorowej, Sojusz Północnoatlantycki mógłby wykorzystać wszystkie możliwości, które posiada.

Bakteria wąglika

Oprócz ospy i patogenów wąglika za możliwą broń biologiczną uchodzą wirusy grypy i koronawirusy. Naukowcy wielokrotnie już wskazywali, iż w laboratorium wirusy można sztucznie uczynić jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Tłem takich eksperymentów są starania o lepsze przygotowanie się do następstw naturalnych mutacji wirusów. Jednocześnie jednak pokazuje to ewentualne konsekwencje, gdyby na przykład terroryści uzyskali dostęp do takich możliwości.

Groźba aktów terroru

Jeden z najgorszych scenariuszy polega na tym, że wirusy mogą być modyfikowane tak, aby były śmiertelne tylko dla wybranej grupy ludzi – na przykład tylko dla czarnoskórych lub tylko dla białych. Inny scenariusz polega na tym, że biologiczne środki bojowe są używane przez fanatyków, którzy uważają na przykład, że świat można uratować tylko poprzez drastyczne zmniejszenie liczby ludności.

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres ostrzegał już w przeszłości przed zagrożeniami związanymi z atakami terrorystycznymi z wykorzystaniem broni biologicznej. Pandemia pokazała, że przygotowania do katastrof nie są wystarczające – powiedział w lipcu. Zaapelował o wzmocnienia konwencji o zakazie broni biologicznej, która weszła w życie w 1975 roku. Jak dotąd nie zawiera ona na przykład mechanizmu monitorowania.

Ponadto 14 państw do dziś nie przystąpiło do konwencji. Wśród nich są Erytrea, Izrael, Egipt, Somalia i Syria.

NATO: pomoc w czasach pandemii

Odnosząc się do obecnej pandemii koronawirusa, Stoltenberg podkreślił, że NATO jest nadal gotowe do pomocy. – NATO i wojsko mogłoby pomóc w dystrybucji szczepionek – powiedział Norweg.

NATO-wskie centrum ochrony ludności już od miesięcy koordynuje pomoc w innych obszarach, powiedział Stoltenberg. Ostatnio dostarczyło liczne respiratory do krajów bałkańskich i innych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.

(DPA, ARD/dom)