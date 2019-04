Pali się paryska katedra Notre Dame

Słup czarnego dymu wydobywający się przez dach z wnętrza kościoła widać z odległości kilku kilometrów. Płomienie trawią dach oraz rusztowanie. Nie ma doniesień o tym, by ktoś został poszkodowany.

Zawaliła się jedna z iglic świątyni. Iglica miała 93 metry i była za wysoka, by strażacy mogli tam ugasić ogień.

"Potworny ogień trawi katedrę Notre-Dame" - dramatycznie poinformowała na Twitterze mer Paryża Anne Hidalgo. Jednocześnie zaapelowała, by nie zbliżać się do miejsca akcji ze względów bezpieczeństwa oraz by nie przeszkadzać strażakom w walce z żywiołem.

Wicemer Paryż Emmanuel Gregoire z kolei powiedział w rozmowie z telewizją BFMTV, że "sytuacja jest katastrofalna".

Prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał swoje wieczorne wystąpienie w telewizji, gdzie miał się odnieść do sytuacji ekonomicznej i protestu żółtych kamizelek. Zdecydował, że zamiast tego pojedzie na miejsce pożaru. Na Twitterze napisał: "Notre Dame stanęła w płomieniach. To dotyka cały naród. Jak wszyscy patrioci ze smutkiem patrzę na to, jak płonie cząstka nas".

Tragedię skomentował również prezydent USA Donald Trump, pisząc na Twitterze: "To straszne, patrzeć na ogromny ogień w Notre Dame. Może do gaszenia powinny zostać wysłane śmigłowce. W każdym razie, należy działać szybko!"

Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch pożaru. Nie wyklucza się jednak, że może mieć to związek z prowadzoną tam renowacją iglic i znajdujących się na nich rzeźb lub być wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Rzecznik katedry poinformował, że pali się więźba dachowa, czyli drewniana struktura podtrzymująca dach.

Na terenie katedry i w jej okolicach na wyspie Île de la Cité natychmiast przeprowadzono ewakuację. Setki osób jednak zgromadziły się na wybrzeżu Sekwany i na pobliskich mmostach, by obserwować wysiłki strażaków.

Słup ognia i dymu nad Notre-Dame

Notre Dame to jedna z największych atrakcji i symboli Paryża, arcydzieło architektury gotyckiej, w którym znajduje się wiele cennych dzieł sztuki. Jej budowa rozpoczęła się w XII wieku i trwała prawie 200 lat. Codziennie przebywają tam tłumy turystów; szacuje się, że rocznie jest to 14 milionów osób.

