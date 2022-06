Pajęczyny. Nietypowa metoda pomiaru mikroplastiku

W pajęczynach gromadzą się liczne cząstki plastiku. Trzy badaczki z Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy) dowiodły tego na drogach o różnym natężeniu ruchu. Cząstki te to przede wszystkim plastik PET (politereftalan etylenu), prawdopodobnie z tekstyliów, cząstki pochodzące ze ścierania opon samochodowych oraz polichlorek winylu PCW.

Ilość mikroplastiku w pajęczynach w każdym przypadku zależała od lokalizacji. Okazało się, że siatki pajęcze są prostym i niedrogim sposobem monitorowania zanieczyszczenia powietrza i wskazywania obszarów szczególnie zanieczyszczonych.

Idealna pułapka

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Science of the Total Environment". - Pająki występują na całym świecie, także w miastach. Ich lepkie pajęczyny są idealną pułapką dla wszystkiego, co unosi się w powietrzu - mówi prowadząca badania Barbara Scholz-Boettcher, ekspertka ds. mikroplastiku z Instytutu Chemii i Biologii Morskiej Uniwersytetu w Oldenburgu.

Różne badania wykazały, że w pajęczynach zatrzymują się zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie. -Jednak nikt jeszcze nie badał pajęczyn pod kątem obecności cząsteczek plastiku - wyjaśnia geochemiczka. Aby dowiedzieć się, czy mikroplastik można wykryć w pajęczynach i czy istnieją pewne prawidłowości w ich rozmieszczeniu, zebrano pajęczyny z górnej części częściowo zadaszonych przystanków autobusowych. - Wszystkie pajęczyny były zanieczyszczone mikroplastikami - relacjonuje Isabel Gossmann, która brała udział w badaniach.

Zróżnicowane źródła pochodzenia

W niektórych przypadkach zawartość mikrocząsteczek plastiku stanowiła nawet dobrą dziesiątą część całkowitej wagi pajęczyny. Prawie 90 procent plastiku stanowiły tworzywa PET, PVC i materiał pochodzący z opon samochodowych. Udział tego ostatniego był bardzo zróżnicowany - w zależności od natężenia ruchu. - Nasze wyniki sugerują również, że ścieranie znakowania dróg (np. pasów

w drogowych) jest kolejnym ważnym źródłem przyczyniającym się do zwiększenia ilości mikroplastiku na drogach - wskazuje Scholz-Boettcher.

Badaczki znalazły również dowody na to, że mikroskopijne cząsteczki plastiku gromadzą się w pajęczynach zaskakująco szybko. Według kierowniczki badań metoda ta stanowi prostą alternatywę dla skomplikowanych pomiarów.

(DPA/jar)

