Państwowe pieniądze i oszuści. "Nie jesteśmy naiwni"

Jak twierdzi członek zarządu Federalnej Agencji Pracy, Daniel Terzbach, jak dotąd nie ma danych co do liczby oszustw, ale Agencja dysponuje danymi i doświadczeniami kryzysu lat 2009-2010. Wtedy Federalna Agencja Pracy zawiadomiła prokuraturę i władze skarbowe o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 1,4 proc. przypadków.Odpowiadałoby to dzisiaj ok. 12 tys. przypadków - ocenił Terzbach w wywiadzie dla tygodnika "Die Zeit". Jak dodał, oszustwa zdarzają się, ale nie jest to zjawisko masowe.



Terzbach zaznaczył, że obecnie wnioski o dofinansowanie płac pracowników rozpatrywane są szybciej niż przed koronakryzysem. Ostrzegł jednak, że władze będą kontrolować czy pieniądze zostały wydane prawidłowo po zakończeniu kryzysu. - Nie jesteśmy naiwni, ale za to wytrwali - zapewnił.



(EPD/du)