Płaca minimalna w UE. Wzrost stawek w 18 krajach

Na początku roku znacznie wzrosły płace minimalne w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – wynika z raportu bliskiej związkom zawodowym Fundacji im. Hansa Boecklera. Stawki wzrosły średnio o 6 procent. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wynosi 4,4 procent. Jest to drugi najwyższy wzrost płacy minimalnej w ciągu ostatnich 20 lat – donoszą autorzy raportu.

Najwyższe w Luksemburgu

Stawki minimalne wzrosły na początku 2020 r. w 18 krajach UE. Niemiecka płaca minimalna wynosi 9,35 euro i jest o wiele niższa niż dolna granica płac w innych krajach zachodnioeuropejskich strefy euro, gdzie stawki wynoszą co najmniej 9,66 euro.

Ponad 10 euro obowiązuje w Irlandii, Holandii i Francji. W Luksemburgu to nawet 12,38 euro.

W Polsce 3,50 euro

W krajach Europy Południowej płace minimalne wynoszą od 3,76 euro w Grecji i 3,83 euro w Portugalii do 5,76 euro w Hiszpanii.

Słowenia, gdzie płaci się co najmniej 5,44 euro, ma wyższą płacę minimalną niż inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

W Czechach pracownicy otrzymują 3,40 euro, w Polsce w przeliczeniu 3,50 euro, a w Bułgarii zaledwie 1,87 euro.

Różnice w stawkach wynikają – zdaniem autorów raportu – z różnych kosztów utrzymania.

Niemcy w tyle

Tylko we Francji i Portugalii płace minimalne odpowiadają co najmniej 60 procentom średniej płacy krajowej. To dolna granica wynagrodzenia potrzebnego do utrzymania się – wskazują eksperci.

Przeciętnie jednak kraje UE osiągają tylko 51 procent. W Niemczech jeszcze mniej – zaledwie 46 procent średniej krajowej. Wartość ta stale maleje od 2015 r., kiedy wprowadzono w Niemczech płacę minimalną. Jeśli Niemcy chciałyby osiągnąć poziom 60 procent, płaca minimalna musiałaby wzrosnąć do 12 euro.

epd/dom